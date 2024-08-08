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08.08.2024, 21:10

Что случилось? Авиакомпания Flydubai неожиданно отменила открытие прямой линии Таллинн-Дубай

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Tallinna–Dubai otselend pidi toimuma kolm korda nädalas ning kestma umbes 7 tundi.
Tallinna–Dubai otselend pidi toimuma kolm korda nädalas ning kestma umbes 7 tundi.
ФОТО: Philip Lange | Shutterstock.com via PuzzlePix

Весной этого года компания flydubai объявила, что с 12 октября открывает новый прямой рейс из Таллинна в Дубай. Однако сегодня план изменился.

Член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ подтвердил Delfi, что прямых рейсов между Таллинном и Дубаем этой осенью ждать не стоит. „Планы расширения авиакомпании Flydubai и открытие новых маршрутов как в Таллинне, так и в других странах Балтии, а также по ряду других запланированных направлений были временно заморожены из-за задержек компании Boeing с графиком поставок самолетов на 2024-2025 годы“, - сказал он. Однако в авиакомпании flydubai подтвердили аэропорту, что после возобновления поставок самолетов Таллинн вновь окажется в списке новых направлений Flydubai.

„Когда именно это произойдет, авиакомпания сказать не может, поскольку поставка новых самолетов зависит от Boeing“, - добавил Пяргмяэ.

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