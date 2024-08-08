Что случилось? Авиакомпания Flydubai неожиданно отменила открытие прямой линии Таллинн-Дубай

Член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ подтвердил Delfi, что прямых рейсов между Таллинном и Дубаем этой осенью ждать не стоит. „Планы расширения авиакомпании Flydubai и открытие новых маршрутов как в Таллинне, так и в других странах Балтии, а также по ряду других запланированных направлений были временно заморожены из-за задержек компании Boeing с графиком поставок самолетов на 2024-2025 годы“, - сказал он. Однако в авиакомпании flydubai подтвердили аэропорту, что после возобновления поставок самолетов Таллинн вновь окажется в списке новых направлений Flydubai.