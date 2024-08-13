ФОТО | Накладывай, сколько хочешь? В Риге открылся первый ресторан самообслуживания Lido

В торговом центре Rīga Plaza открылся первый в Латвии ресторан самообслуживания Lido. Инвестиции в проект составили более миллиона евро. В компании рассказали, что пошли на эксперимент, а чем он обернется, можно будет судить примерно через полгода. Delfi побывал на открытии и выяснил, действительно ли в новом ресторане еды можно накладывать, сколько хочется? Будут ли взвешивать тарелку на кассе или выбирать ее размер?