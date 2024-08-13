ФОТО | Накладывай, сколько хочешь? В Риге открылся первый ресторан самообслуживания Lido(6)
В торговом центре Rīga Plaza открылся первый в Латвии ресторан самообслуживания Lido. Инвестиции в проект составили более миллиона евро. В компании рассказали, что пошли на эксперимент, а чем он обернется, можно будет судить примерно через полгода. Delfi побывал на открытии и выяснил, действительно ли в новом ресторане еды можно накладывать, сколько хочется? Будут ли взвешивать тарелку на кассе или выбирать ее размер?
В новом ресторане работает порядка 30 человек, которые отвечают за приготовление блюд, обслуживание клиентов и поддержание чистоты и порядка. Одна из идей — в будущем отказаться и от кассирш. Как сообщалось, Lido работает над особой инновацией на рынке - кассой самообслуживания, которая будет использовать компьютерное зрение для идентификации продуктов питания.
Благодаря функции автономного движения, настройкам навигации и умной способности избегать препятствия роботы перемещаются по залу, предлагая клиентам поставить на полки подносы с грязной посудой. Настройки позволяют распознавать различные ситуации и действия и заставлять робота реагировать соответствующим голосовым управлением, обеспечивая интерактивное общение с клиентами. Не исключено, что в будущем количество действий будет расширено, поскольку в функционал устройств также входят доставка еды, приветствие, голосовое взаимодействие и совместная работа между роботами.