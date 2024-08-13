Air Baltic купит еще 10 новых самолетов

Об этом авиакомпания сообщила в распространенном 13 августа пресс-релизе.

Air Baltic заключил с Airbus договор о покупке 30 самолетов Airbus A220 на Дубайском авиасалоне в 2023 году с опционом на покупку 20 дополнительных самолетов.

В настоящее время в авиапарк латвийской компании входят 48 самолетов данного типа, и к 2030 году Air Baltic планирует увеличить из количество до 100 единиц.

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