13.08.2024, 21:47
Air Baltic купит еще 10 новых самолетов(1)
ФОТО: airBaltic.
Латвийский национальный авиаперевозчик Air Baltic реализует опцион на покупку 10 новых самолетов Airbus A220-300.
Об этом авиакомпания сообщила в распространенном 13 августа пресс-релизе.
Air Baltic заключил с Airbus договор о покупке 30 самолетов Airbus A220 на Дубайском авиасалоне в 2023 году с опционом на покупку 20 дополнительных самолетов.
В настоящее время в авиапарк латвийской компании входят 48 самолетов данного типа, и к 2030 году Air Baltic планирует увеличить из количество до 100 единиц.
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