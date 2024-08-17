Паланга трещит по швам: осталось всего 7 вариантов для размещения

На платформе размещения booking.com в пятницу вечером можно было найти всего 7 вариантов размещения в Паланге. Самая дешевая ночевка на двое суток обойдется в 186 евро, самое дорогое предложение – 704 евро. В пятницу платформа показывала, что заполняемость Паланги в выходные дни с вечера пятницы по воскресенье достигает 99 %. В пятницу вечером еще можно найти несколько мест для ночлега в Клайпеде и Швянтойи или в поселках между курортами.