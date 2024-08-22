Против террористов и русских шпионов. На кого распространяются новые правила въезда в Шенген?

Новая система въезда/выезда (EES), которую начали разрабатывать после „брексита“, будет запущена 10 ноября на всех внешних границах ЕС, подтвердила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

„Этот момент наконец настал. А когда-то казалось, что этого никогда не произойдёт, – заявила еврокомиссар во время визита в таллинский офис eu-LISA, агентства ЕС, отвечающего за IT-инфраструктуру, лежащую в основе EES. - Перевозчики, операторы, вокзалы, аэропорты – все готовятся к этому знаменательному дню“.

Запуск EES был запланирован на 2022 год, однако он неоднократно срывался из-за технических проблем и задержек с установкой автоматизированных барьеров, которые необходимо было установить на всех международных сухопутных, морских и воздушных границах Шенгенской зоны.

Когда осенью новая система регистрации начнет действовать, путешественники из стран, не входящих в ЕС, въезжающие в Шенгенскую зону, будут проходить пограничный контроль „по-новому“.

Кто сможет пользоваться EES?

EES — это новая автоматизированная система цифрового сбора персональных данных, которую Европейский Союз будет использовать для автоматического контроля пересечения границ гражданами стран, не входящих в ЕС, независимо от того, нужна ли им виза при въезде в Шенген. Система предназначена для замены традиционной штамповки паспортов.

Путешественники должны будут сканировать свои паспорта или другие проездные документы в терминале самообслуживания при каждом пересечении внешней границы ЕС. Система не будет распространяться на обладателей ВНЖ в странах ЕС, а также на тех, кто имеет долгосрочные визы.

Система будет регистрировать имя путешественника, его биометрические данные, а также дату и место въезда и выезда. Сканы лица и отпечатки пальцев будут сниматься лишь раз в три года и будут действительны для нескольких поездок в течение этого периода.