Департамент статистики: Все больше жителей Эстонии понимает необходимость страхования путешествий

Цель страхования путешествий заключается в возмещении возможных непредвиденных расходов, возникших во время путешествия. К ним относятся, к примеру, несчастные случаи, заболевания, задержки и отмены рейса, а также задержка, кража и потеря багажа. При необходимости можно докупить и дополнительную страховую защиту. Например, если во время путешествия есть планы заняться экстремальными видами спорта, то разумно будет приобрести дополнительную страховую защиту.

Согласно последним данным Департамента статистики, во втором квартале 2024 года сумма платежей по страхованию путешествий увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11%. Договоров было заключено на сумму 7 миллионов евро. В первое полугодие 2024 года больше всего платежей по страхованию путешествий суммарно было получено в апреле, в последние годы этим месяцем был октябрь.

Общая сумма выплат по страхованию путешествий во втором квартале этого года составила 3,9 миллиона евро, в том же квартале прошлого года — 3,5 миллиона евро. В 2023 году сумма выплат по страхованию путешествий по сравнению с 2022 годом не изменилась и составила 14 миллионов евро.

Больше всего платежей по страхованию путешествий во втором квартале этого года получило предприятие Swedbank P&C Insurance AS (2,8 миллиона евро), далее следовали Salva Kindlustuse AS (1 миллион евро) и филиал Compensa Vienna Insurance Group UADB в Эстонии (733 000 евро).

Изменения говорят о том, что все больше людей стали понимать необходимость страхования путешествий. Например, в 2023 году во время отпуска в Америке один юноша заразился лептоспирозом. Поскольку инкубационный период у этого заболевания составляет неделю, то симптомы проявились лишь во время путешествия. Только лишь в Америке расходы на лечение достигли 30 000 евро, которые семье возместило страховое общество (источник: Õhtuleht, 21 апреля 2023).

Страхование обеспечивает нас финансовой защитой в случае непредвиденных обстоятельств, например, при несчастных случаях, кражах и авариях. Для снижения финансовых рисков при таких происшествиях страховые общества предлагают страхование как жизни, так и ущерба. Самыми известными и наиболее используемыми видами страхования ущерба являются дорожное страхование, страхование путешествий и страхование жилья.