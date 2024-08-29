Больше двух не наливать. Глава Ryanair призвал ограничить потребление алкоголя в аэропортах

„Мы и большинство авиакомпаний по всей Европе наблюдаем всплеск недовольных пассажиров на борту, особенно этим летом, - заявил О’Лири. - Думаю, что реальная проблема заключается в том, что задержки рейсов этим летом достигли рекордного уровня, поэтому люди проводят время в аэропортах, выпивая перед посадкой в самолет“.

На пресс-конференции в Лондоне он сказал: „Пассажиры на борту дерутся друг с другом - это растущая тенденция. И самая большая проблема, с которой сейчас сталкиваются экипажи. Сейчас мы еженедельно имеем дело как минимум с одним случаем нападения. Пять или десять лет назад показатель практически равнялся нулю.

Отчасти, считает О’Лири, в этом виновато употребление наркотиков: „Пьяные пассажиры обычно засыпают, а пассажиры, принимающие „порошок“ и таблетки, становятся агрессивными“.

По его мнению, нужны две меры. Первая - ввести эффективную систему материальных наказаний - штрафовать пассажиров на месте, когда их высаживают за деструктивное поведение. И вторая - ограничить количество алкоголя, которое может быть продано пассажиру в аэропорту, двумя напитками.