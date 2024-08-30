Палящее солнце и ливни! Рекомендации экспертов для последнего похода этого лета
В последние выходные августа ожидаются и летняя жара, и ливни. Если вы мечтали в эти выходные отправиться в последний летний поход, нужно быть готовыми ко всему! Эксперты Fjällräven предлагают семь рекомендаций, чтобы вы смогли насладиться походом, несмотря ни на жару, ни на проливной дождь.
На случай жары вам пригодится:
Светлая и „дышащая“ походная одежда
Когда солнце стоит высоко в небе, важно носить одежду, помогающую регулировать температуру тела. В летнюю жару надевайте светлую, воздухопроницаемую походную одежду – по возможности с длинными рукавами, чтобы защититься от солнца, но при этом дать коже дышать. Предпочтение отдавайте одежде из мериносовой шерсти или смеси мериносовой шерсти и полиэстера – она отводит влагу и быстро сохнет, а также обладает антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить запах пота.
Кепка с козырьком
Поход в ясную погоду может быть утомительным, особенно если солнце светит прямо в лицо. Кепка с козырьком не только защищает глаза от прямых солнечных лучей, но и помогает предотвратить тепловой удар. Кроме того, она снижает напряжение глаз и помогает меньше щуриться, что делает длительное пребывание на солнце не столь утомительным. Чтобы быстро охладиться, окуните кепку в ближайший водоем и снова наденьте на голову – этот простой трюк на некоторое время избавит вас от жары.
Солнцезащитный крем с защитой SPF
Солнечный ожог может возникнуть очень быстро, поэтому у каждого туриста в рюкзаке должен быть солнцезащитный крем с фактором SPF не менее 30, который защитит кожу от ультрафиолетового излучения, поможет избежать солнечных ожогов и долгосрочного повреждения кожи. Наносите крем на лицо, уши и другие открытые участки кожи, подверженные воздействию солнца. Повторно наносите крем каждые несколько часов, особенно после потоотделения или плавания.
Фильтр для воды
Летом в многодневном походе доступ к чистой питьевой воде может быть затруднен, особенно если на маршруте нет деревенских магазинов или дач. Фильтр для воды – незаменимый помощник, очищающий воду, собранную из природных источников, озер или ручьев, делая ее безопасной для питья. Фильтр удаляет из воды вредные бактерии, паразитов и другие загрязняющие вещества, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
На случай ливня вам понадобится вот что:
Непромокаемая одежда
Внезапный ливень и промокшая одежда могут быстро испортить весь поход. Даже в летнюю жару всегда упаковывайте в рюкзак водонепроницаемую куртку и штаны, которые можно быстро надеть поверх основной одежды. Многая качественная походная одежда имеет по бокам вентиляционные отверстия, которые в жару можно открыть.
Дождевик для рюкзака
Остальное ваше снаряжение также нуждается в защите от дождя – нет ничего хуже, чем после долгого перехода в лагере обнаружить, что спальный мешок, теплая одежда и запасные вещи стали непригодными из-за дождя и влаги. Обычно в комплект рюкзаков уже есть дождевик, но непременно убедитесь в этом! Если у вас его все-таки нет, сделайте это небольшое, но очень важное приобретение и купите отдельный дождевик, подходящий рюкзаку по размеру.
Герметичные пластиковые пакеты
Все необходимы в походе гаджеты, такие как телефоны, зарядные устройства и пауэрбанки, но также очень чувствительны к влаге. Чтобы они оставались в рабочем состоянии, на протяжении всего похода храните все электронные устройства в герметичных водонепроницаемых пластиковых пакетах. Если пауэрбанк все же пострадал от влаги, переведите телефон в авиарежим, чтобы сохранить заряд батареи. Хороший трюк на ночь – хранить электронные устройства между теплой одеждой или в спальном мешке, чтобы избежать разрядки аккумулятора из-за холода.