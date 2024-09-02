02.09.2024, 07:00
Вилка на полу, инспектор-невидимка и утомительное ожидание: как рестораны получают звезды Мишлен(2)
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Одним из самых интересных сюжетных поворотов нового сезона „Эмили в Париже“ стала мечта шеф-повара Габриэля заполучить звезду Мишлен. В современном кинематографе — от гастрономической сатиры „Меню“ до кулинарной драмеди „Медведь“ — можно увидеть много разных персонажей шеф-поваров, однако только „Эмили в Париже“ отражает точную реальность процесса получения звезды Мишлен.
„Даже для нас путеводитель Мишлен немного туманен. У нас нет перед глазами оценочной шкалы“, — рассказывает BBC Джулия Седефджян, самый молодой шеф-повар Франции, удостоенный звезды Мишлен.
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