Вилка на полу, инспектор-невидимка и утомительное ожидание: как рестораны получают звезды Мишлен

„Даже для нас путеводитель Мишлен немного туманен. У нас нет перед глазами оценочной шкалы“, — рассказывает BBC Джулия Седефджян, самый молодой шеф-повар Франции, удостоенный звезды Мишлен.

Мутные правила присуждения звезд Мишлен стали относительно понятны шеф-повару Максиму Бутье лишь после 15 лет работы на звездных кухнях Франции. У него также имеется опыт работы в Les 110 de Taillevant в Лондоне. „Я знаю, как можно получить звезду“, — заявил Бутье, сославшись на специальные „коды“, среди которых белые скатерти и мягкая фортепианная музыка на заднем плане, но к этому стремятся все рестораторы.