Вкусы мира
02.09.2024, 07:00

Вилка на полу, инспектор-невидимка и утомительное ожидание: как рестораны получают звезды Мишлен

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ФОТО: Igor Shoshin | Shutterstock

Одним из самых интересных сюжетных поворотов нового сезона „Эмили в Париже“ стала мечта шеф-повара Габриэля заполучить звезду Мишлен. В современном кинематографе — от гастрономической сатиры „Меню“ до кулинарной драмеди „Медведь“ — можно увидеть много разных персонажей шеф-поваров, однако только „Эмили в Париже“ отражает точную реальность процесса получения звезды Мишлен.

„Даже для нас путеводитель Мишлен немного туманен. У нас нет перед глазами оценочной шкалы“, — рассказывает BBC Джулия Седефджян, самый молодой шеф-повар Франции, удостоенный звезды Мишлен.

Мутные правила присуждения звезд Мишлен стали относительно понятны шеф-повару Максиму Бутье лишь после 15 лет работы на звездных кухнях Франции. У него также имеется опыт работы в Les 110 de Taillevant в Лондоне. „Я знаю, как можно получить звезду“, — заявил Бутье, сославшись на специальные „коды“, среди которых белые скатерти и мягкая фортепианная музыка на заднем плане, но к этому стремятся все рестораторы.

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