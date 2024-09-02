Не пропустите! Музей Нигулисте и Королевская сокровищница Швеции представляют чудесный мир единорогов

„Экспонаты, предоставленные местными коллекциями, иллюстрируют присутствие и значение единорогов в искусстве Эстонии с Раннего Нового времени до наших дней. Единорога неизменно окутывает ореол магии и таинственности, и его не так уж просто поймать. Подготовка выставки открыла нам богатый мир коллекций, хранящихся в Эстонии. Публика увидит крайне интересные экспонаты XVI–XVII веков, демонстрирующие роль этого волшебного существа в дворянской, городской и церковной культуре нашего региона“, – рассказывает Мерике Курисоо, куратор выставки с эстонской стороны.

В Северных странах единороги стали символом королевской власти в Ранее Новое время, в XVI–XVII веках. На выставке в Музее Нигулисте можно увидеть украшенное изображениями единорогов седло Густава Ваза, короля Швеции, которое датируется серединой XVI века, и богато декорированную нагрудную кирасу его внука, короля Густава II Адольфа. Здесь также экспонируется золотой рог, налобное украшение одной из восьми лошадей в праздничной процессии по случаю совершеннолетия шведского короля Карла XI. Королевские редкости Раннего Нового времени демонстрируют символизм и использование изображения единорога в период, когда шведские короли правили Ливонией и Эстонией. Редкости из Королевской сокровищницы Швеции редко вывозятся из страны, и эстонская публика увидит их впервые.

Выставка создана по мотивам семейной выставки „Единороги. Я поверю в тебя, если ты поверишь в меня“, прошедшей в Королевской сокровищнице Швеции с октября 2022 года по апрель 2024 года, призванной продемонстрировать, что единороги занимают определенное место в королевской коллекции. „Королевская сокровищница Швеции (Livrustkammaren) – музей королевской истории Швеции, так что тот факт, что пару лет назад мы подготовили выставку о единорогах, может показаться неожиданным. Но все эти единороги очень разные, исторические и царственные, современные и веселые. Нас очень обрадовал интерес Музея Нигулисте к нашей выставке. В Музее Нигулисте первоначальная выставка Королевской сокровищницы Швеции получила совершенно новый облик. Немалая часть экспонатов со шведской выставки прибыла в Таллинн, но выставка здесь дополняет их интересными находками из эстонских коллекций. Это в очередной раз показывает, что единороги популярны везде и не теряют актуальности по всему миру. На выставке в Таллинне шведские королевские единороги находятся рядом с эстонскими единорогами. Может быть, нашим единорогам предстоит продолжить путешествие и после выставки в Музее Нигулисте?“ – рассказывает Малин Грундберг, директор Королевской сокровищницы Швеции.