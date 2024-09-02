Не пропустите! Музей Нигулисте и Королевская сокровищница Швеции представляют чудесный мир единорогов
7 сентября в Музее Нигулисте открывается выставка „Единорог в волшебном лесу“, на которой посетители смогут узнать о значении таинственного единорога в различные исторические периоды и увидеть этих чудесных существ на предметах и произведениях искусства с XVI по ХХI век. На выставке представлены королевские редкости из Королевской сокровищницы Швеции, а также особенные единороги из эстонских музеев и частных коллекций. Кураторы выставки Мерике Курисоо (Художественный музей Эстонии) и Пия Бенгтссон Мелин (Национальные исторические музеи Швеции).
„Экспонаты, предоставленные местными коллекциями, иллюстрируют присутствие и значение единорогов в искусстве Эстонии с Раннего Нового времени до наших дней. Единорога неизменно окутывает ореол магии и таинственности, и его не так уж просто поймать. Подготовка выставки открыла нам богатый мир коллекций, хранящихся в Эстонии. Публика увидит крайне интересные экспонаты XVI–XVII веков, демонстрирующие роль этого волшебного существа в дворянской, городской и церковной культуре нашего региона“, – рассказывает Мерике Курисоо, куратор выставки с эстонской стороны.
Что касается выдающихся произведений из эстонских коллекций, нельзя не упомянуть графику XVI–XVII веков, научные издания Раннего Нового времени из библиотеки Тартуского Университета, редкий алтарный покров крупного размера из церкви Люганузе (конец XVII века), и масштабное полотно Ламберта де Хондта „Восхождение на Ноев ковчег“ (ок. 1650) из коллекции Кадриоргского художественного музея. Большинство экспонатов выставки из эстонских коллекций относятся к XVI–XVII векам, когда Эстонией правили шведские короли.
В Северных странах единороги стали символом королевской власти в Ранее Новое время, в XVI–XVII веках. На выставке в Музее Нигулисте можно увидеть украшенное изображениями единорогов седло Густава Ваза, короля Швеции, которое датируется серединой XVI века, и богато декорированную нагрудную кирасу его внука, короля Густава II Адольфа. Здесь также экспонируется золотой рог, налобное украшение одной из восьми лошадей в праздничной процессии по случаю совершеннолетия шведского короля Карла XI. Королевские редкости Раннего Нового времени демонстрируют символизм и использование изображения единорога в период, когда шведские короли правили Ливонией и Эстонией. Редкости из Королевской сокровищницы Швеции редко вывозятся из страны, и эстонская публика увидит их впервые.
Выставка создана по мотивам семейной выставки „Единороги. Я поверю в тебя, если ты поверишь в меня“, прошедшей в Королевской сокровищнице Швеции с октября 2022 года по апрель 2024 года, призванной продемонстрировать, что единороги занимают определенное место в королевской коллекции. „Королевская сокровищница Швеции (Livrustkammaren) – музей королевской истории Швеции, так что тот факт, что пару лет назад мы подготовили выставку о единорогах, может показаться неожиданным. Но все эти единороги очень разные, исторические и царственные, современные и веселые. Нас очень обрадовал интерес Музея Нигулисте к нашей выставке. В Музее Нигулисте первоначальная выставка Королевской сокровищницы Швеции получила совершенно новый облик. Немалая часть экспонатов со шведской выставки прибыла в Таллинн, но выставка здесь дополняет их интересными находками из эстонских коллекций. Это в очередной раз показывает, что единороги популярны везде и не теряют актуальности по всему миру. На выставке в Таллинне шведские королевские единороги находятся рядом с эстонскими единорогами. Может быть, нашим единорогам предстоит продолжить путешествие и после выставки в Музее Нигулисте?“ – рассказывает Малин Грундберг, директор Королевской сокровищницы Швеции.
В тематическом интерактивном пространстве для публики, расположенном рядом с экспозицией, можно узнать еще больше о единорогах и связанных с ними историях. Во время выставки также пройдут разнообразные мероприятия, рассказывающие о чудесном мире единорогов с глубокой древности до наших дней. Помимо традиционных программ, посвященных открытию и закрытию выставки, состоятся семейные дни для публики и экскурсии с кураторами. Мастер-классы рассматривают единорогов и с научной точки зрения, и в контексте рукоделия. Серия лекций, запланированных на позднюю осень, посвящена различным темам: от шведских правителей Раннего Нового времени до литературы в жанре фэнтези. Выставка сопровождается образовательными программами, а для учащихся гимназической ступени пройдут специальные учебные дни, позволяющие углубиться в тематику. Более подробную информацию обо всех мероприятиях можно найти в постоянно обновляемом календаре на сайте музея. В ближайшее время будет издан каталог, посвященный выставке.
Выставка на двух этажах Малой часовни и на хорах Музея Нигулисте, состоящая из почти 50 экспонатов, открыта до 6 апреля 2025.
Сотрудничество в подготовке выставки:
Livrustkammaren (Королевская сокровищница Швеции)
Государственные исторические музеи Швеции