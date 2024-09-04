AirBaltic открывает следующим летом пять новых рейсов из Таллинна

По словам члена правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, аэропорт очень доволен новыми линиями и уплотнением расписания вылетов airBaltic в Таллинне. „В августе airBaltic обслужил в Таллиннском аэропорту более 100 000 пассажиров, таких цифр не достигала еще ни одна авиакомпания, и я смею утверждать, что эстонозмельцы очень довольны работой airBaltic в Таллинне“, - сказал Паргмяэ.

„Мы благодарны нашим местным и международным партнерам за их поддержку развития airBaltic на протяжении многих лет и надеемся на продолжение успешного сотрудничества и в будущем“, - добавил также президент и председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.

Таблица: пункт назначения; начало полетов; частота полетов; стоимость билета в туристическом классе; стоимость билета в бизнес-классе.

Полеты между Таллинном и Пальмой де Майоркой выполнялись этим летним сезоном короткое время в так называемом режиме Pop-Up. Так как спрос на это направление вырос, то авиакомпания решила предлагать полеты в течение всего следующего летнего сезона.

Помимо этого, airBaltic планирует запустить прямые рейсы из Риги в Клуж-Напоку (Румыния), Миконос (Греция), Жешув (Польша) и Ставангер (Норвегия).

Время полетов приведено в соответствие с временем полетов по маршруту Таллинн — Рига, чтобы обеспечить для эстонских авиапассажиров удобные пересадки как по пути к месту назначения, так и обратно в Таллинн.

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