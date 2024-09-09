ФОТО | La Dolce Vita! Теперь на суднах Tallink по пути в Стокгольм можно заглянуть в Италию

Фестиваль Beat Boat Festival Italy проходит на круизных судах Tallink, Baltic Queen, Silja Symphony, Silja Serenade, Victoria I, Baltic Princess с 1 сентября по 31 октября. Итальянские ароматы, ритмы и артисты порадуют пассажиров на борту круизных судов Tallink Silja Line.

На борту курсирующего между Таллинном и Стокгольмом судна Baltic Queen подготовлены развлечения и шоу-программа в итальянском стиле. Пассажиров ждут новые вкусы с итальянским акцентом и специальные меню в ресторанах à la carte, а на борту можно устроить шопинг в итальянском стиле.

Итальянская тематика добавит классическому шведскому столу вкусов Средиземноморья, где можно угоститься островатым сливочным тосканским супом, ньокки, меланзаной и тирамису, запив все это настоящим итальянским пивом или аперолем. В барном меню есть особые коктейли: Tiramisu Martini, Negroni Sbagliato, Disaronno Sour, безалкогольный Limoncello Spritz.

На борту парома также проходит особая шоу-программа с четырьмя шоу в итальянском стиле. Пассажиры перенесутся на Венецианский карнавал, насладятся традиционной итальянской музыкой, хитами Итало-диско и конечно же лучшими современными хитами итальянской поп-сцены. Выступят пять певцов c оперными и эстрадными песнями. На борту встретятся потрясающие маски с Венецианского карнавала, переодетые лампами артисты и марионетки.