Немецкий парк развлечений признан лучшим в мире

Крупнейший в Германии парк развлечений Европа-парк (Europa-Park) в баден-вюртембергском Русте в 2024 году в очередной раз признан лучшим в мире. Такое решение приняло жюри конкурса „Golden Ticket Award“, который проводится американским журналом Amusement Today. Церемония вручения призов состоялась в прошедшие выходные в американском парке Kennywood в штате Пенсильвания.

По данным Международной ассоциации парков развлечений и аттракционов (IAAPA), „Золотой билет“ является самой важной наградой в отрасли. В общей сложности Европа-парк занимал первые места в этом рейтинге уже девять раз. Последний раз - в 2022 году. Тем самым немецкий парк смог вновь обойти серьезных конкурентов - в том числе, американские парки Walt Disney World и Universal Studios. Как говорится в сообщении Европа-парка, здесь особо рады этой награде, так как в следующем году он будет отмечать свое 50-летие.

Жюри „Golden Ticket Award“ отметило высокое качество и большое разнообразие традиционных и современных аттракционов в Европа-парке, использование цифровых технологий, первоклассные шоу, качество и ассортимент кафе и ресторанов, а также хорошую гостиничную инфраструктуру в Русте.

„Золотой билет“ для американской горки

Сейчас здесь насчитывается около сотни аттракционов. Ежегодное число посетителей превышает пять миллионов человек.

Парк состоит из более чем полутора десятков тематических разделов, большинство из которых посвящено разным странам Европы. В 2024 году был открыт новый раздел „Хорватия“. Находящийся здесь аттракцион „Вольтрон Невера“ в 2024 году также получил награду „Golden Ticket Award“ - был признан лучшей американской горкой в мире.