Экономическая ситуация ухудшилась, но от путешествий никто не отказывается: отдых за границей часто дешевле, чем в Эстонии

По словам директора Центра общественного транспорта Пярнумаа Андруса Кярпука, этим летом количество пассажиров автобусов растет после пандемии, особенно на междугородних маршрутах. „Автобусные компании добавили дополнительные рейсы и новые направления, куда можно быстро, удобно и недорого доехать из Пярну. Среди уникальных направлений – Рованиеми в Финляндии и Киев в Украине, а также крупные города Европы“, – прокомментировал Кярпук.

Go Travel также подтверждает популярность Турции и Греции в качестве основных направлений авиаперелетов, но, по словам Лаурисоо, автомобильные и автобусные поездки остаются востребованными. „Причин для выбора наземного транспорта несколько, и это не только экономия средств. Например, люди хотят увидеть больше достопримечательностей по пути, взять с собой домашних животных или больше вещей“, – объяснила Лаурисоо.

По словам Ааслайд, самыми популярными направлениями для путешествий на каникулах остаются Турция и греческие острова, а также Финляндия и Швеция. По статистике Estravel, в последние годы традиционно популярными весенне-летними направлениями являются Испания, Италия, Хорватия и недавно добавившаяся Черногория.

По оценке Estravel, нынешняя экономическая ситуация привела к некоторым изменениям в планировании поездок, однако в целом привычки путешественников остались прежними. „Скорее люди стали более внимательно изучать, что включено в разные туристические пакеты, чтобы найти оптимальное предложение. Но по-прежнему отдают предпочтение размещению в 4-звездочных отелях как в стране, так и за рубежом“, – отметила руководитель отдела по работе с частными клиентами и маркетинга Estravel Катрин Ааслайд.

„В экономически нестабильные времена люди скорее сэкономят на чем-то другом, но не на путешествиях“, – подтверждает руководитель отдела по продуктам Go Travel Яане Лаурисоо, ссылаясь на статистику туристического агентства. Она добавляет, что в июле в Go Travel поступило рекордное количество запросов на поездки, что свидетельствует о том, что путешествия остаются популярными.

По данным Estravel, хотя автобусные поездки составляют лишь небольшую часть их портфеля, количество автобусных путешественников также увеличилось. „Мы заметили, что все больше выпускников школ выбирают автобусные поездки для своих выпускных поездок. Чаще всего они путешествуют на Lux Express или FlixBus в Ригу или Тарту“, – отметила Ааслайд.

„Если посмотреть на общие тенденции, можно сказать, что пользователи наземного транспорта предпочитают поездки в близлежащие страны, такие как Финляндия, Латвия, Литва, Польша, а также Швеция и Норвегия. Среди более далеких направлений – Италия и Хорватия“, – добавил эксперт Go Travel.

Путешествия за границу часто дешевле, чем отдых в Эстонии

Среди жителей Эстонии лето является пиком сезона автобусных путешествий, что подтверждают как FlixBus, так и Центр общественного транспорта Пярнумаа. „Мы продолжаем наблюдать рост числа пассажиров на автобусах в странах Балтии. Люди хотят путешествовать и всегда находят способы это сделать, даже если бюджет ограничен“, – заявила директор по бизнесу FlixBus Камила Зелавска. Кярпук также отметил, что этим летом на автобусных вокзалах было больше иностранных туристов с рюкзаками.

„Многие спрашивают, как добраться до Сааремаа и Кихну. Популярный Соомаа уступил место новому горячему направлению – деревне Массиару, где в исторической школе работает известный в мире центр творчества Massia“, – добавил Кярпук, подчеркивая растущий интерес к местным достопримечательностям. По словам Зелавски, среди направлений FlixBus этим летом самыми популярными были Рига, Вильнюс и Варшава.

Директор FlixBus добавила, что в наши дни путешествия за границу часто обходятся дешевле, чем отдых в Эстонии. „Хотя в Эстонии есть отличные возможности для отдыха и развлечений, близлежащие направления, такие как Рига, города Литвы и Польши, зачастую более доступны по цене“, – отметила Зелавска, добавив, что при планировании междугородних автобусных маршрутов они учитывают пожелания пассажиров по доступности и удобству поездок в различные направления.