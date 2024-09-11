airBaltic запустил кампанию по продаже дешевых билетов, цены стартуют от 22 евро

Предложение действительно до 22 сентября, и в рамках него на всех направлениях airBaltic действует пять фиксированных цен - 22, 33, 44, 66 и 88 евро.

Билеты со скидкой распространяются на период с 1 ноября 2024 года по 31 августа 2025 года.

Несколько примеров:

Стоимость билетов в июне из Таллинн в Белград и обратно начинается от 58 евро*.

* в стоимость включена только ручная кладь до 8 кг.

** стоимость на сайте может меняться в зависимости от популярности направления, дат вылета и времени покупки (чем больше времени прошло с момента начала акции, тем меньше билетов по скидкам осталось). Советуем проверить варианты с вылетом в другие дни.



Выходные в Будапеште в июле. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 77 евро*.

* в стоимость включена только ручная кладь до 8 кг.

Стоимость билетов в Сплит туда-обратно в июле начинается от 98 евро*-

* в стоимость включена только ручная кладь до 8 кг.

Хотя airBaltic и раньше проводила кампанию, известную как НАРАСХВАТ, на этот раз впервые по скидке предлагаются и билеты бизнес-класса (Business Light). Пассажиры бизнес-класса могут воспользоваться приоритетной регистрацией и посадкой, местом в первых пяти рядах сидений, обедом из трех блюд, неограниченным количеством напитков и более быстрым выходом из самолета при приземлении.

airBaltic недавно объявила о планах открыть пять новых направлений из Таллинна - в Барселону (Испания), Гамбург (Германия), Пальму-де-Майорка (Испания), Рейкьявик (Исландия) и Тирану (Албания).

Кроме того, латвийская авиакомпания планирует открыть новые прямые рейсы из Риги в Клуж-Напоку (Румыния), Миконос (Греция), Жешув (Польша) и Ставангер (Норвегия). „Время полетов по новым направлениям было адаптировано к рейсу airBaltic между Ригой и Таллинном, что обеспечит бесперебойное сообщение“, - сообщает airBaltic.

Всего airBaltic выполняет рейсы более чем в 80 пунктов назначения по всей Европе. По данным авиакомпании, Париж, Рим, Милан, Дубай, Вена, Лиссабон, Тенерифе и Копенгаген вошли в число самых популярных направлений в этом году.