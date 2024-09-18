Переезжаем в Австрию! Почему Вена - самый удобный для жизни город в мире?

Вена давно стала синонимом искусства, культуры и высокой кухни. Популярность австрийской столицы среди туристов подтверждает ее многолетнюю репутацию места красоты и развлечений. В 2023 году в городе побывало более 17 миллионов туристов, что почти достигло уровня, существовавшего до пандемии.

Для более чем двух миллионов человек, проживающих в столичном регионе Вены, город отличается невероятной доступностью, хорошим доступом к здравоохранению и образованию, сравнительно низкой арендной платой, зелеными насаждениями и многим другим.

Именно поэтому столица Австрии уже третий год подряд признается „самым удобным для жизни“ городом мира, согласно ежегодному индексу, составляемому Economist Intelligence Unit (EIU), родственной компанией британского издания The Economist.

Среди 173 городов, участвовавших в исследовании, Европа заполнила тройку лидеров: Копенгаген (Дания) занял второе место, а Цюрих (Швейцария) - третье.

Что же делает Вену такой пригодной для жизни?

Вена занимает первое место не только в рейтинге EIU, но и в индексе качества жизни Mercer, по которому Вена занимает первое место уже 10 лет, начиная с 2023 года. Город также был назван европейской столицей демократии в 2023 году и занял второе место в исследовании качества жизни журнала Monocle.

„Если говорить об исследованиях Mercer или Economist Intelligence Unit, то они очень подробно рассматривают такие факторы, как наличие зеленых насаждений в городе, транспорт или инфраструктура в целом“, - сказал Euronews Николаус Гресер, представитель Венского совета по туризму.

„Я думаю, что Вена действительно отвечает многим требованиям, и как человек, который здесь живет, могу сказать, что Вена - очень удобный для жизни город, он просто очень хорошо работает“, - сказал он. „Вена прекрасно сочетает в себе североевропейскую эффективность и южноевропейский стиль жизни, что предполагает высокую степень удовольствия, и дело не столько в том, что вы можете сделать в городе, сколько в том, что вы хотите сделать“.