В Литве проходит чемпионат по поеданию цеппелинов

Как указывается в сообщении Пакруойской усадьбы, Бумбулине, который проходит каждую субботу до 10 октября, – это праздник этого края с многовековыми традициями. В прошлом бояре благодарили своих работников за летний труд и приглашали всю деревню на огромный праздник, полный угощений и развлечений. Сегодня мероприятие также не обходится без игр, лучших сортов пива, представленных пивоварами, и вкусной, боярской еды.

Участники фестиваля уже два выходных подряд могли попробовать впечатляющие блюда на огне, такие как ребрышки, маринованные в пиве, домашние колбаски или жареный по особому рецепту фаршированный поросенок. Любителям цеппелинов также было предложено попробовать свои силы на чемпионате по их поеданию.

Комплиментов в адрес литовских цеппелинов не пожалел даже итальянец

На чемпионате, прошедшем в первую субботу сентября, за звание лучшего едока отважились побороться шесть участников. Каждому из них было подано по 10 цеппелинов среднего размера и дано всего несколько минут, чтобы их одолеть. Среди участников можно было увидеть известного шеф-повара итальянца Джана Луку Демарко, продемонстрировавшего весьма солидный результат.

„Мне не удалось превзойти любовь и голод литовцев к цеппелинам – я съел три цеппелина. Дальше было уже опасно, хотя действительно вкусно. Даже будучи преданным поклонником итальянской кухни, я бы ничего не менял в вашем кулинарном шедевре. Ну, разве что положил листочек базилика для украшения“, - пошутил знаменитый шеф-повар.

Чемпионский титул тогда защитил Мариюс из Титувенай, управивший за три минуты с шестью цеппелинами. Этот результат не удалось превзойти и в минувшую субботу, когда едоку, проявившему лучшее мастерство, удалось одолеть пять с половиной цеппелинов.

Посетителей приглашают посетить усадебную ферму, а также другие территории исторического парка приключений в следующую субботу, когда в Пакруойской усадьбе будет ждать очередной фестиваль Бумбулине и сопровождающий его чемпионат по поеданию цеппелинов.