Полтысячи евро за рейс на куске металлолома – пассажирка в недоумении от того, что она пережила на рейсе airBaltic

„Одна из стюардесс без эмоций, не говоря ни „пожалуйста“, ни „спасибо“, проходила мимо багажных отделений, доставала из них рюкзаки, спрашивая по-английски „Чье это?“, и пихала сумки на колени пассажирам“, - делится Зане особенно неприятным опытом полета в Испанию с airBaltic. Самолет был похож на кусок металлолома, а отношение персонала было на удивление неприятным. Как так получилось, что, заплатив немалые деньги за билет, вы вынуждены лететь на том, что давно уже должно быть сдано в утиль, а стюардессы обвиняют пассажира в том, что он за что-то не заплатил? Объясняет airBaltic.