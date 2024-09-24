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24.09.2024, 21:30

Полтысячи евро за рейс на куске металлолома – пассажирка в недоумении от того, что она пережила на рейсе airBaltic

 
Agnija Reiniece, delfi.lv
Самолет airBaltic
Самолет airBaltic
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

„Одна из стюардесс без эмоций, не говоря ни „пожалуйста“, ни „спасибо“, проходила мимо багажных отделений, доставала из них рюкзаки, спрашивая по-английски „Чье это?“, и пихала сумки на колени пассажирам“, - делится Зане особенно неприятным опытом полета в Испанию с airBaltic. Самолет был похож на кусок металлолома, а отношение персонала было на удивление неприятным. Как так получилось, что, заплатив немалые деньги за билет, вы вынуждены лететь на том, что давно уже должно быть сдано в утиль, а стюардессы обвиняют пассажира в том, что он за что-то не заплатил? Объясняет airBaltic.

"С момента посадки в самолет было видно, что это металлолом“

„Я лечу в Испанию, и билеты туда недешевые“, - начинает Зане. Так получилось, что ей пришлось покупать билет за неделю до вылета, поэтому неудивительно, что его стоимость ударила по карману - Зане заплатила 571 евро за билет в один конец. „Я предполагала, что это будет недешево, но удивило меня не это...“ Она летела эконом-классом, и в билете было указано, что рейс выполняет литовская авиализинговая компания Avion Express и что самолет - Airbus A319.

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