От Таллинна и Адажи до Вильнюса и Каунаса: cемь лучших блошиных рынков стран Балтии

„Блошиные рынки? И кто на них только ходит?“ - подумаете вы. Но, как ни странно, на барахолках можно встретить огромное количество совершенно разных людей. Часть из них приходит просто полюбопытствовать, другие, наоборот, абсолютно точно знают, чего хотят. Кто-то приезжает сюда пополнить коллекцию; кто-то - найти любимую книжку или игрушку из детства; кто-то - в попытке обрести винтажный предмет декора для дома или себя любимого; а кто-то - в поисках детали к уже давно устаревшему прибору, который очень хочется восстановить.