От Таллинна и Адажи до Вильнюса и Каунаса: cемь лучших блошиных рынков стран Балтии(1)
„Блошиные рынки? И кто на них только ходит?“ - подумаете вы. Но, как ни странно, на барахолках можно встретить огромное количество совершенно разных людей. Часть из них приходит просто полюбопытствовать, другие, наоборот, абсолютно точно знают, чего хотят. Кто-то приезжает сюда пополнить коллекцию; кто-то - найти любимую книжку или игрушку из детства; кто-то - в попытке обрести винтажный предмет декора для дома или себя любимого; а кто-то - в поисках детали к уже давно устаревшему прибору, который очень хочется восстановить.
"Меня на блошиный рынок привело хобби. Но даже четкое понимание того, что мне надо, не спасает от спонтанных покупок! Так я стала владелицей коллекции журналов „За рулем“ за 1977 год; невероятно красивого атласа мира, родом из США 1950-х годов, пары фарфоровых наперстков из Японии, бронзовой совы и целого набора английских винтажных сигаретных карточек начала XX века. Ну, ладно, карточки я и так хотела, просто никак не ожидала их увидеть на барахолке в Латвии“, - рассказывает редактор Delfi.Turgid Наталия Хлапковская.