Пилот Turkish Airlines умер во время длительного перелета на высоте около 12 000 метров

Авиакомпания заявила, что пилот потерял сознание после взлета самолета Airbus 350 из Сиэтла. После того как первая помощь не улучшила его состояние, экипаж решил совершить экстренную посадку в Нью-Йорке. Однако мужчина умер до того, как самолет коснулся земли.

По словам представителя Turkish Airlines, Пехливан проходил периодический медицинский осмотр в авиационном медицинском центре в марте. Во время него не было выявлено никаких проблем со здоровьем, которые помешали бы ему выполнять свои обязанности.

Пехливан работал в Turkish Airlines с 2007 года. Ему было 59 лет.