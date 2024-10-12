Крупнейшее мошенничество в Турции: гиды возили туристов на липовые экскурсии по несуществующим достопримечательностям

Каппадокия — исторический регион в центральной части Турции, невероятно популярный среди туристов из-за своего сказочного ландшафта.

Совсем несколько местных туристических компаний решили провести расследование, как это некоторые турфирмы в Каппадокии продают туры ниже своей стоимости. После выяснений всех деталей разразился настоящий скандал. Оказалось, что в Каппадокии процветают поездки по несуществующим достопримечательностям. “Они [гиды] отвозят иностранных туристов в место, недалеко от Ихлары и говорят им, что это Гёреме [знаменитый город у входа в одноименную долину в центральной части Малой Азии, в исторической области Каппадокия, где сосредоточено множество пещерных храмов византийского времени]. И там про всё рассказывают. Некоторые вообще возят туристов на склады для лимонов, выдавая их за подземный город, или показывают деревенские дома в Чардаке“, - рассказали эксперты.

При этом большая часть иностранцев не понимают подмены и не скандалят во время таких „экскурсий“, потому что не знают местности. Если же попадается знаток, его начинают заверять, что „сейчас там идет ремонт“.

“В итоге люди, проехавшие тысячи километров, чтобы увидеть красоты Каппадокии, возвращаются домой, даже не подозревая, что они и не видели настоящую Каппадокию. Я бы еще понял, если бы они заявляли туристу, что за эти деньги покажут только „вот это“ и „вот это“. Но нет, здесь налицо явный обман и это наносит большой ущерб имиджу Турции“, - уверяет один из местных туристических экспертов.

По их мнению, кроме того, что мошенники разводят туристов и наносят ущерб имиджу всей Турции, они приводят также к потере доходов страны. Агентства, ведущие бизнес таким образом, должны быть выявлены и к применены необходимые санкции, считают местные турагенства.