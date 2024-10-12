Экономика путешествий: как инфляция и колебания курса валют влияют на ваш отдых?(1)
Большинство самых популярных среди пассажиров Таллиннского аэропорта направлений путешествий – хорошо знакомые нам города: Стокгольм, Рига и Хельсинки, а чартерные рейсы традиционно отправляются в Турцию или Египет. Рассмотрим самые популярные направления для путешествия среди жителей Эстонии и выберем самые выгодные.
Турция
Жители Эстонии уже давно полюбили отдых в Турции благодаря сочетанию доступных цен, теплого климата и гостиниц типа all inclusive. Из Таллинна в Турцию выполняются как регулярные, так и чартерные рейсы. Turkish Airlines предлагает прямые регулярные рейсы из Таллинна в Стамбул и Анталию, существует и выбор чартерный рейсов.
Однако на курортах цены могут оказаться уже не такими приятными, как еще несколько лет назад. С одной стороны, за год турецкой лира подешевела по отношению к евро на 9.28%. Если в начале года курс составлял около 20–21 лиры за 1 евро, но к концу 2024 года лира девальвировала, и курс достиг 28–30 лир за евро. Что можно было бы считать позитивным, планируя путешествие в эту страну.
Однако согласно данным Турецкого института статистики (TÜİK), годовая инфляция в июле 2024 года составила около 62%. При этом отели и рестораны оказались в числе лидеров по росту цен — их инфляция достигла 76% по сравнению с июлем 2023 года. Также цены в ресторанах Турции значительно выросли из-за инфляции и экономической нестабильности. В среднем, цены на еду в недорогих ресторанах увеличились до 300 турецких лир (примерно 10,5 евро) за одно блюдо, тогда как в ресторанах среднего уровня обед на двоих может обойтись в 1200 лир (около 42 евро) и выше. Стоимость пива в барах также возросла: местное пиво теперь стоит около 100 лир (3,5 евро) за бокал. Даже в сетевых заведениях, таких как McDonald’s, цены выросли, и теперь за комбо-обед придется заплатить около 250 лир (8,75 евро). Что делает Турцию, а особенно туристические города уже не таким выгодным направлением для осеннего путешествия.
1 EUR = 37,50 TRY
Египет
Тем, кто ищет беззаботный отдых с минимальными заботами, Египет традиционно предлагает идеальные условия: теплое море, солнечная погода круглый год и отели „все включено“. Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх предлагает AirBaltic. Кроме того, авиакомпания Nordica выполняет чартерные рейсы сотрудничестве с туроператором Tez Tours.
За последний год курс египетского фунта (EGP) по отношению к евро (EUR) заметно ослаб. В начале года курс составлял примерно 33–35 EGP за 1 евро, но к концу года он вырос до диапазона 53–54 EGP за евро. Дело в том, что в марте Египетская валюта резко подешевела после того, как Центральный банк страны объявил, что ее курс будет устанавливаться по итогам свободных рыночных торгов.
Однако годовой уровень инфляции в Египте в феврале вырос до 36% процентов по сравнению с 31,2 процента в январе прошлого года, по данным Египетского центрального агентства общественной мобилизации и статистики (Капмас). Другими словами, обед в ресторане стал на 20–30% дороже по сравнению с предыдущим годом. Хотя в среднем стоимость обеда в недорогом ресторане составляет примерно 100–150 египетских фунтов (около 3–4 евро). Обед в ресторане среднего уровня для двух человек с тремя блюдами может обойтись около 400–500 фунтов (примерно 12–14 евро). Таким образом, несмотря ни на какие экономические перипетии Египет, по-прежнему, остается одним из самых доступных направлений для путешествия в погоне за солнцем.
1 EUR = 53,16 EGP
Стокгольм, Швеция
Стокгольм — это идеальное место для тех, кто хочет окунуться в скандинавскую культуру и насладиться гастрономическими изысками за короткое время. Город окружен живописными водными каналами и зелеными парками. Согласно данным Таллиннского аэропорта, помимо солнечных стран жители Эстонии охотно отправляются в путешествие в Стокгольм, Швецию. Прямые рейсы из Стокгольма в Таллинн осуществляют Ryanair и Scandinavian Airlines (SAS). Ryanair предлагает недорогие рейсы, а SAS –гибкое расписание полетов. Курс валюты тоже оставался относительно стабильным, хотя продемонстрировал тенденцию к ослаблению. В начале года курс шведской кроны (SEK) по отношению к евро (EUR) находился на уровне около 10,7–11,0 кроны за евро, но к концу года шведская крона ослабла до диапазона 11,5–11,8 SEK за 1 EUR.
Если пробовать искать позитивную сторону, то на фоне роста цен в Эстонии стоимость обеда в шведских кафе и ресторанах теперь уже не кажется такой уж запредельной, как это казалось еще несколько лет назад. Несмотря на небольшую инфляцию, в среднем обед в среднем ресторане стоит около 146 шведских крон (приблизительно 12,7 евро), а стоимость обеда в ресторанах быстрого питания, таких как McDonald’s, возросла до 100 крон (около 8,7 евро) за стандартный комбо-набор.
1 EUR = 11,37 SEK
Прага, Чехия
Поездка на уик-энд в Прагу – отличная возможность проникнуться уникальным сочетанием средневековой романтики и современной атмосферы кафе и баров. К тому же, знаменитое чешское пиво и вкусная кухня делают выходные в этом городе особенно приятными. Недорогие рейсы осуществляются, например, авиакомпанией Eurowings.
В течение последнего года курс чешской кроны (CZK) по отношению к евро (EUR) колебался, оставаясь относительно стабильным. В начале 2023 года курс составлял около 24,5 CZK за 1 евро, и к концу 2024 года курс находился в диапазоне 24–25 CZK за евро. По данным Международного валютного фонда (IMF), а уровень инфляции в этом году в Чехии прогнозируется на уровне 2,1%.
Стоимость обеда в недорогом ресторане составляет примерно 200–250 чешских крон (около 8–10 евро). Ужин для двоих в ресторане среднего уровня с тремя блюдами может обойтись в 800–1000 крон (приблизительно 33–40 евро), что кажется достаточно приятным по сравнению с ценами в столице и других городах Эстонии. Прага может стать отличным вариантом для сити-брейка этой осенью.
1 EUR = 25,35 CZK
Лондон, Великобритания
Провести уик-энд в Лондоне — это отличная возможность окунуться в атмосферу одного из самых динамичных городов мира. Лондон предлагает огромное разнообразие: от исторических достопримечательностей, таких как Тауэр, Букингемский дворец и Биг-Бэн, до современного искусства и моды. Всего за пару дней можно получить насыщенные впечатления на любой вкус. Самой дешевой авиакомпанией для перелетов из Лондона в Таллинн обычно является Ryanair.
За последний год курс британского фунта стерлингов по отношению к евро изменялся в пределах от 0,8395 до 0,8617 фунтов за евро. В 2024 году уровень инфляции в Великобритании был относительно стабилен по сравнению с предыдущими годами. В августе 2024 года годовая инфляция по индексу потребительских цен (CPI) составила 2,2%.
В среднем стоимость обеда в недорогих ресторанах увеличилась на 5–10%, в зависимости от района. Теперь обед может стоить около £15 (примерно 17,25 евро) – £20 (примерно 23 евро). В 2024 году ужин на двоих в среднем ресторане в Лондоне в среднем может стоить около £60-£80 (69–92 евро), конечно, многое зависит от уровня ресторана.
1 EUR = 0,8376 GBP
Копенгаген, Дания
Копенгаген славится гармоничным сочетанием исторической архитектуры и современного дизайна. Вы сможете посетить такие знаковые места, как Нюхавн, с его яркими домами вдоль канала, и статую Русалочки. Велосипедные прогулки по городу, зелёные парки и доступ к морю делают Копенгаген идеальным местом для короткого, но насыщенного отдыха. Прямые рейсы из Копенгагена в Таллинн выполняют две авиакомпании: Air Baltic и SAS.
За последний год курс датской кроны по отношению к евро менялся мало. С небольшими колебаниями курс варьировался около 7,44 DKK за 1 евро. Ожидается, что в 2025 году инфляция стабилизируется на уровне около 1,7%, согласно прогнозам Европейской комиссии и центрального банка Дании.
Стоимость обеда в недорогом ресторане составляет около 150–200 датских крон (примерно 20–27 евро), что связано с ростом цен на продукты и повышение стоимости обслуживания. Ужин на двоих в среднем ресторане обойдется примерно в 700–900 датских крон (около 94–121 евро), включая три блюда и напитки.
1 EUR = 7,459DKK
Рекомендации от международной платформы Wise по обмену денег во время путешествий:
• Рассчитайте, сколько денег вам понадобится в поездке, и в зависимости от цен в стране назначения подумайте о том, чтобы обменять часть суммы на местную валюту до поездки.
• Не снимайте деньги с кредитной карты, так как это может оказаться дороже и привести к дополнительным процентным расходам.
• Избегайте независимых банкоматов, которые часто находятся в туристических зонах и обычно дороже, чем банкоматы банков.
• Если рядом есть несколько банкоматов, сравните их комиссии.
• Если банкомат спрашивает, в какой валюте „оплатить“ снятие наличных, всегда выбирайте местную валюту.
• Перед поездкой ознакомьтесь с комиссиями вашего банка или поставщика услуг, которые могут добавляться к комиссиям банкомата.
• При снятии денег за границей учитывайте как комиссию местного банкомата, так и комиссию вашего банка или поставщика услуг.
• Золотое правило: при снятии наличных за границей всегда выбирайте местную валюту — например, фунты в Лондоне, злотые в Польше и кроны в Швеции. Даже если местный терминал предлагает оплатить в евро, выбирайте местную валюту.
• Пользуйтесь различными финтех платформами, которые оперируют без скрытых комиссий в отличие от традиционных банков.
Курсы валют указаны согласно данным платформы Wise по состоянию на 10.10.2024. Wise использует реальный среднерыночный курс без скрытых наценок.
Стоимость обеда и ужина в ресторанах указана согласно данным платформы: https://www.expatistan.com/cost-of-living