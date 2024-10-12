Экономика путешествий: как инфляция и колебания курса валют влияют на ваш отдых?

Турция

Жители Эстонии уже давно полюбили отдых в Турции благодаря сочетанию доступных цен, теплого климата и гостиниц типа all inclusive. Из Таллинна в Турцию выполняются как регулярные, так и чартерные рейсы. Turkish Airlines предлагает прямые регулярные рейсы из Таллинна в Стамбул и Анталию, существует и выбор чартерный рейсов.

Однако на курортах цены могут оказаться уже не такими приятными, как еще несколько лет назад. С одной стороны, за год турецкой лира подешевела по отношению к евро на 9.28%. Если в начале года курс составлял около 20–21 лиры за 1 евро, но к концу 2024 года лира девальвировала, и курс достиг 28–30 лир за евро. Что можно было бы считать позитивным, планируя путешествие в эту страну.

Однако согласно данным Турецкого института статистики (TÜİK), годовая инфляция в июле 2024 года составила около 62%. При этом отели и рестораны оказались в числе лидеров по росту цен — их инфляция достигла 76% по сравнению с июлем 2023 года. Также цены в ресторанах Турции значительно выросли из-за инфляции и экономической нестабильности. В среднем, цены на еду в недорогих ресторанах увеличились до 300 турецких лир (примерно 10,5 евро) за одно блюдо, тогда как в ресторанах среднего уровня обед на двоих может обойтись в 1200 лир (около 42 евро) и выше. Стоимость пива в барах также возросла: местное пиво теперь стоит около 100 лир (3,5 евро) за бокал. Даже в сетевых заведениях, таких как McDonald’s, цены выросли, и теперь за комбо-обед придется заплатить около 250 лир (8,75 евро). Что делает Турцию, а особенно туристические города уже не таким выгодным направлением для осеннего путешествия.

1 EUR = 37,50 TRY

Египет

Тем, кто ищет беззаботный отдых с минимальными заботами, Египет традиционно предлагает идеальные условия: теплое море, солнечная погода круглый год и отели „все включено“. Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх предлагает AirBaltic. Кроме того, авиакомпания Nordica выполняет чартерные рейсы сотрудничестве с туроператором Tez Tours.