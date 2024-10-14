Ryanair частично уходит из Германии: авиабилеты подорожают

Но для того, чтобы держать цены на авиабилеты низкими, но при этом все равно оставаться прибыльной, бюджетная авиакомпания должна максимально снижать любые производственные издержки. Поэтому для нормального функционирования бизнес-модели лоукостера необходимы, в частности, как можно более низкие налоги, авианавигационные, аэропортовые и прочие сборы. А в Германии они и так высокие, а с 1 мая 2024 введенный в 2011 году авиационный налог (или налог на авиабилеты, как называют его в Германии) вырос примерно на 20%. Тем самым правительство Олафа Шольца попыталось хотя бы частично залатать возникшие в бюджете страны дыры.

Причем речь идет об особо дешевых и, соответственно, доступных широким слоям населения билетах. Именно низкими, зачастую даже крайне низкими ценам авиакомпания Ryanair и прославилась по всей Европе, дав мощный импульс европейскому туризму, в том числе городскому туризму - полетам всего на несколько дней в культурные центры континента.

Ведь уже в конце августа лоукостер сообщил, что на 20% урежет свои маршруты из столичного аэропорта Берлин-Бранденбург BER: вместо девяти самолетов там впредь будут базироваться семь, отпадут шесть рейсов - в Брюссель, Каунас, Краков, Люксембург, Ригу и Ханью на Крите, а число пассажиро-мест уменьшится на 750 тысяч. Таким образом, Ryanair к началу летнего отпускного сезона следующего года сократит выбор авиабилетов на немецком рынке воздушных перевозок на ежегодно 2,55 млн пассажиро-мест.

Авиакомпания Ryanair объявила 10 октября, что с переходом на летнее расписание 2025 года полностью прекратит полеты из трех немецких аэропортов - Дортмунда, Дрездена и Лейпцига, и на 60% сократит рейсы из Гамбурга. В результате отпадут 22 маршрута и тем самым 1,8 млн пассажиро-мест в год. Тем самым европейский лидер бюджетных авиаперевозок уменьшит свое предложение на немецком рынке еще на 12%.

Обеспечьте благоприятные условия для бизнеса - или мы уйдем. Такова суть требования, которое крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы, ирландская Ryanair, предъявила правительству ФРГ. Оно на ультиматум не отреагировало, и лоукостер, самолеты которого всегда охотно принимают во многих европейских аэропортах, продемонстрировал, что для него на большом рынке Германии свет клином не сошелся.

Гражданская авиация ФРГ оказалась в отстающих

Однако эта мера отрицательно сказалась на работающих на немецком рынке авиакомпаниях, которые, как и вся мировая гражданская авиация, сильно пострадали от локдаунов и других противоэпидемиологических ограничений во время пандемии COVID-19. „Германия пока достигла лишь 82% от пассажиропотока до ковида, так что она сейчас самый слабо развивающийся рынок воздушных перевозок в Европе, причем с большим отрывом“, - заявил глава Ryanair Эдди Уилсон при обнародовании планов сокращения присутствия компании на немецком рынке.

„Из-за столь высоких государственных налогов и сборов, а они - самые высокие в Европе, а также из-за монополии Lufthansa жителям Германии и ее гостям приходится теперь больше всех в Европе платить за авиабилеты“, - утверждает Уилсон. В то же время в таких странах ЕС, как Швеция, Италия, Венгрия и Польша, где правительства, по его словам, принимают „прагматичные и дальновидные решения для снижения расходов за доступ к аэропортам“, компания Ryanair растет и увеличивает свои транспортные мощности.

Отдельная тема - аэропортовые сборы. Стратегия Ryanair со времени дерегулирования рынка воздушных перевозок в Евросоюзе в конце прошлого века, когда авиакомпаниям разрешили обслуживать любые маршруты на общем рынке ЕС, а не только рейсы из своей страны в другие, состояла в ставке на средние и даже малые аэропорты, где сборы были наиболее низкие. После прихода Ryanair такие небольшие аэропорты нередко начинали переживать бурный подъем, а близлежащие города - подлинный бум въездного и выездного туризма.