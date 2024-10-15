Куда поехать осенью и насколько дороже обойдется отдых во время школьных каникул

Пять вопросов туроператору

Как изменились цены на отдых по сравнению с прошлой осенью?

В нынешней непростой рыночной и конкурентной ситуации выбор туристических поездок по наиболее популярным направлениям – Турции, греческим островам, Черногории и Болгарии – очень широк, и цены остаются на уровне прошлого года.

Какие направления сейчас будут лучшим выбором, учитывая соотношение цены и качества отдыха?

Тем любителям путешествий, которые не успели заранее забронировать отпуск в летний сезон, следует поторопиться и выбрать поездку в некоторые из наиболее интересных направлений, таких как регион Калабрия на юге Италии и остров Сицилия, а также Кипр, Родос, Тунис или побережье Алгарве в Португалии, а также остров Мадейра. Пожилые клиенты особенно любят отдыхать в осенние месяцы, так как климат более комфортный.

В организации поездок октябрь – это время, когда летний сезон сменяется зимним, и на этот же период приходится первый перерыв в учебном году. В ряде разных стран каникулы совпадают, что значительно увеличивает потребность в раннем бронировании туристических пакетов, экскурсий и билетов на самолет, особенно в Турцию, Египет и на Тенерифе.

Что предпочитают клиенты при выборе отдыха? Изменились ли как-то предпочтения туристов в последнее время?

Рост интереса к раннему бронированию особенно заметен в отношении экзотических поездкок в зимний сезон. По сравнению с прошлым годом интерес к этим поездкам в странах Балтии вырос почти на 23 процента.

Когда дело доходит до теплого пляжного отдыха, путешественники ищут более доступные пакеты, чем раньше, поскольку стоимость жизни также влияет на их решения. Это не значит, что клиенты ищут отели более низкой категории или обменяли турпакеты на самостоятельные путешествия. Акцент делается на поиске наилучшего соотношения цена-качество для путешествия и по возможности кратчайшего времени перелета.

Могут ли горящие предложения быть дешевле, чем купленные заранее путёвки?

Как правило, чем позже вы бронируете поездку, тем на большие уступки вам приходится идти в выборе путешествия, а это еще не означает выигрыш в цене. Возможно, вам не удастся приобрести горящий тур дешевле в нужный момент, или в самолете больше нет свободных мест. В ожидании горящих предложений на самые популярные курорты Европы любители путешествий рискуют разочароваться, поскольку клиенты из Великобритании, Польши и Германии активно бронируют туры в такие любимые направления, как Турция, греческие острова, Черногория и Болгария.

Растущий спрос со стороны Северной и Центральной Европы сокращает возможности для путешественников и может привести к повышению цен на проживание в гостиницах и другие услуги для клиентов, которые бронируют отпуск позже, а не раньше.

В то же время мы поддерживаем советами тех любителей путешествий, которые по разным причинам отложили бронирование рейса на последнюю минуту. Большинство из них осознает, что такая лотерея может не привести к желаемому результату, и им приходится идти на уступки относительно желаемого пункта назначения, времени вылета, продолжительности поездки, типа номера и других деталей путешествия. Поскольку конкуренция усиливается, а предложение на более популярных направлениях превышает спрос, в этом летнем сезоне на рынке есть множество горящих предложений. Как гласит старая поговорка, кто ищет, тот найдет.

Дешевле купить турпакет или забронировать авиабилеты и отель отдельно?

Как правило, пакетный тур более доступен по цене, так как включает в себя помимо авиабилетов и проживания в отеле трансфер и услуги нашего турагента на месте. Особенно это актуально для наиболее популярных направлений отдыха, куда в неделю отправляется несколько чартерных рейсов.

Комбинируя различные компоненты поездки по отдельности, например, авиабилет, гостиницу и транспорт на месте, путешественник столкнется с тем, что время планирования и общая стоимость определенно будут выше, а неопределенности часто больше.

Преимущество пакетного тура – ​​большая безопасность. Например, если вам нужно сменить отель, турагент обязательно поможет вам найти быстрое решение. Если на месте произойдет что-то экстремальное и пассажирам придется быстро покинуть пункт назначения, туроператор, как правило, должен организовать им рейс домой. Если путешественник совмещает перелет и отель самостоятельно, в решении различных ситуаций ему приходится действовать самостоятельно.