Куда поехать осенью и насколько дороже обойдется отдых во время школьных каникул(4)
Вот и кончилось лето. В Эстонии оно, как правило, кончается почти строго по календарю, если не раньше. Уже на пляже не полежать и в теплом море не искупаться. Но, если есть желание и средства, всегда можно продлить свое лето там, где оно не кончается столь быстро. Турфирмы уже давно открыли продажи рейсовых пакетов на осенний (а то и на зимний) сезон. А напрямую из Таллиннского аэропорта можно улететь по десяткам различных направлений. В какую цену может обойтись осенний отдых в этом году, выясняла „МК-Эстония“.
"До октября продолжатся поездки на греческие острова – Родос и Крит, а также в Турцию и Черногорию. В южном климате воздух и морская вода остывают не так быстро, как здесь, а купальный сезон длится несколько месяцев в самых южных районах Европы, на побережье Африки еще дольше. Любители активного отдыха найдут в этих местах массу возможностей для пеших прогулок и для осмотра достопримечательностей“, – говорит Олев Рийсберг, руководитель по маркетингу и связям с общественностью Novatours.
Он добавляет, что в предстоящем зимнем сезоне также будут туристические пакеты и авиабилеты в Египет и на Тенерифе. Уже в конце октября начнутся полеты в Королевство Таиланд, Бангкок и Пхукет, а также во Вьетнам, на Бали, Маврикий и Мальдивы. В ноябре открываются туры на Сейшельские острова, Занзибар и в Мексику. Кроме того, появится новое направление – Гамбия.
В каникулы дороже
Отправиться в отпуск можно в любое время. Как правило, высокий спрос на пляжные туры приходится на время школьных каникул. Соответственно и цены на этот период выше, чем, скажем, за неделю до или через неделю после них. Поэтому, если вы не привязаны к школьному расписанию, то из соображений экономии рассмотрите варианты отдыха в те даты, когда учащиеся сидят за партами.
„Традиционно цены на туры в школьные каникулы выше, и поездки пользуются повышенным спросом, так что если использовать возможность сместить даты отдыха, то можно выиграть в цене туристического пакета. В зависимости от категории отеля и состава путешествующих цена может отличаться на 10–20%“, – говорит Елена Гавронски, руководитель по продажам TezTour.
Надеяться на горящие предложения особо не стоит. В период высокого спроса их обычно мало.
„Как правило, на школьные каникулы и праздничные даты горящих предложений нет, так как спрос большой, и туры раскупают заблаговременно, чтобы получить лучшую цену и быть уверенными, что удастся поехать в понравившийся отель. При высоком спросе популярные и предлагающие хороший сервис отели быстро заполняются. Остаться могут только самые дорогие номера в них или уже отели классом пониже“, – объясняет представитель TezTour.
Поэтому, чтобы долгожданный семейный отдых удался и оправдал все ожидания, специалист рекомендует позаботиться о выборе отеля и бронировании поездки заранее, и в начале сентября для этого самое время, т. к. лучшие варианты уже нарасхват.
„Многие клиенты бронируют отдых на школьные каникулы сразу, как только открываются скидки раннего бронирования, и очень хорошо выигрывают в цене пакета. Опять-таки все зависит от отеля и количества путешествующих. Выигрыш в итоге может доходить до 1000 евро и больше“, – говорит Гавронски.
Цена и качество
В плане выбора направлений, а также соотношения цена-качество особых изменений в этом году нет.
„Как и раньше, остаются популярными рейсы в Турцию. Также для более активных путешественников, кто хочет посмотреть исторические места, по-прежнему привлекательны греческие острова Крит и Родос. Значительно улучшилась отельная база в Болгарии, но это повлекло за собой некоторое увеличение ценового класса на направление в целом. Малага и Майорка привлекательны для более самостоятельных туристов и любителей местной кухни и колорита“, – перечисляет Гавронски.
Она отмечает, что все предлагаемые туристические направления пользуются спросом у клиентов. Главное, понять, что кому больше по душе.
Прямым рейсом
Путешественникам, которые предпочитают пакетному туру самостоятельное планирование поездки, представлен отличный выбор направлений, куда можно полететь прямо из Таллинна.
Этим летом из Таллиннского аэропорта организованы прямые рейсы в 53 точки мира. В конце октября аэропорт перейдет на зимний график полетов, и количество мест, куда можно будет долететь без пересадок, немного сократится, но все равно составит более 40 пунктов назначения. До конца октября пассажиры еще могут летать по летнему расписанию.
„Мы считаем большим достижением, что весной в Таллинн начали летать две новые авиакомпании. Transavia France, выполняющая рейсы в аэропорт Орли в Париже, и Eurowings, выполняющая рейсы в Прагу. Они были очень хорошо приняты путешественниками. Заполняемость самолетов высокая, и эти две авиакомпании делают отличные продажи на своих каналах, а это означает, что многие туристы из Парижа и Праги нашли дорогу в Таллинн с их помощью. Это сезонные рейсы. Поэтому, если вы не были в Праге, то еще можете успеть до конца октября. Transavia France также завершит полеты в Париж на время зимнего сезона. Но с airBaltic в Париж можно летать круглый год“, – говорит член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Он добавляет, что полеты в Биллунд или прямые рейсы в датский Леголенд также совершаются до конца октября, поскольку зимой Леголенд закрыт. Так что, если ваши дети мечтают посетить его, еще можно успеть отправиться туда прямым рейсом из Таллинна.
В зимний же сезон из Таллинна можно улететь в разные точки Европы и Азии. Например, airBaltic предлагает 17 прямых направлений.
„Из них новое – уезд Киттиля в северной части Финляндии в Лапландии, что порадует любителей горнолыжного спорта. Кроме этого, есть и другие направления для катания на лыжах – Женева, Мюнхен, Зальцбург и Цюрих. Для тех, кто предпочитает высокие температуры, есть рейсы в направлении Анталии, Барселоны, Малаги, Лас-Пальмаса, Пафоса и Тенерифе. Из чартерных рейсов – Хургада, Ларнака и Шарм-эль-Шейх. Круглый год можно летать в Амстердам, Берлин, Стамбул, Лондон, Париж, Рим, Вену“, – перечисляет Пяргмяэ.
МИД советует
Министерство иностранных дел рекомендует перед поездкой всегда проверять информацию о конкретной стране на портале reisitargalt.vm.ee. Там вы можете найти информацию о визах и проездных документах, а также инструкции, как получить помощь, если во время путешествия у вас возникнут проблемы.
Для некоторых стран действуют рекомендации избегать определенных районов или следовать указаниям местных властей из-за риска лесных пожаров или извержений вулканов. Всю эту информацию можно найти на портале Reisi Targalt.
В настоящее время Министерство иностранных дел выпустило предупреждение о поездках, например, в Россию, Беларусь, Иран и Ирак. МИД рекомендует полностью избегать поездок в эти страны.
В связи с небезопасной и нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке рекомендуется полностью избегать поездок в Ливан и без острой необходимости избегать поездок в Израиль, а также избегать публичных собраний в Иордании.
Ситуация также напряженная, например, в Бангладеш, куда также не советуют ездить из-за нестабильной ситуации с безопасностью и гражданских беспорядков.
Некоторые предупреждения о поездках носят краткосрочный характер, например, во время лесного пожара или извержения вулкана, другие – более долгосрочные из-за политической ситуации в стране.
Чтобы предупреждения о поездках попадали в текущий информационный поток, можно подписаться на онлайн-консула МИД в Facebook: facebook.com/veebikonsul.
Прежде чем отправиться в путешествие, МИД рекомендует зарегистрировать поездку на странице reisitargalt.vm.ee. Целью регистрации является обеспечение консульской защиты и помощи в случае, если в регионе возникла кризисная ситуация или с зарегистрированным лицом произошло что-то, что вызывает необходимость организации консульской помощи.
В экстренной ситуации в любое время можно звонить по номеру +372 53 01 9999 Консульской помощи МИД Эстонии.
Важно! С 1 сентября изменились правила провоза жидкостей
Европейская комиссия приняла постановление, которое с 1 сентября восстанавливает ограничение объема жидкостей в 100 мл в ручной клади авиапассажиров.
Постановление будет распространяться на все аэропорты стран-членов Евросоюза, где для контроля безопасности используют новые устройства EDS CB C3, в т. ч. и на Таллиннский аэропорт.
Это значит, что с 1 сентября нельзя класть в ручную кладь емкости с жидкостями объемом более 100 мл. К жидкостям также относятся гели и аэрозоли.
В Таллиннском аэропорту правила не устанавливают ограничения на количество контейнеров с жидкостью емкостью 100 мл, которые можно провозить в ручной клади. Однако рекомендуется ограничить количество 100-миллилитровых бутылок и упаковать их в одну сумку, которую легко вынуть для проверки безопасности.
Пассажир должен быть готов к тому, что в некоторых других аэропорта жидкости по-прежнему придется помещать в прозрачный закрывающийся пластиковый пакет емкостью 1 литр. Упаковывать таким способом требуют те аэропорты мира, которые используют устройства контроля безопасности предыдущего поколения.
Новое ограничение на провоз жидкости может временно создать более длинные очереди на проверке безопасности. Служба безопасности аэропорта готова к изменениям, новые приборы сканирования работают эффективно, экипаж обучен. Однако если одновременно вылетает несколько рейсов и на досмотре находится много пассажиров, у которых в ручной клади есть жидкости в емкостях большего размера, чем разрешено, то очереди могут быть более длинными. Поэтому руководство аэропорта рекомендует приезжать за два часа до вылета, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры.