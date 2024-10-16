Власти Праги запретили туристам ходить по пабам группами в ночное время

Городские власти заявляют, что организованные походы, так называемые паб-туры, в первую очередь нацеленные на иностранных туристов, будут запрещены с 22:00 до 6:00.

Мэрия Праги одобрила поправки в законодательство, которые ограничивают „организованные перемещения туристов из паба в паб, нарушающие ночной покой, особенно в центре города“.

Заместитель мэра Иржи Поспишил заявил, что хочет, чтобы город стал местом, где „цивилизованность и уважение к общественному пространству являются приоритетом“.

Власти чешской столицы также сетуют, что толпы пьяных туристов негативно влияют на репутацию города.

Прага — не единственный город, который пытается справиться с толпами шумных туристов. Ранее это пытались делать власти Венеции, Амстердама, Барселоны и других популярных туристических направлений, пишет BBC News Русская служба BBC.

Чиновники центрального района Прага 1, большая часть которого является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и где расположено большинство пабов, ресторанов, баров и пивоварен, приветствовали этот шаг.

За соблюдение запрета будет отвечать местная полиция.

Компания Prague Pub Crawl, которая организует туры по барам, раскритиковала решение городских властей, назвав его „популистским шагом с целью скрыть неспособность руководства города решать реальные проблемы, такие как нехватка сотрудников муниципальной полиции“.

По данным Чешского статистического управления, в прошлом году город с населением 1,3 млн человек принял около 7,4 млн туристов.

Путешественников привлекают не только достопримечательности и архитектура Праги, но и дешевое пиво, которое в некоторых заведениях стоит дешевле воды.

В стране, согласно статистике, ежегодно потребляется больше всего пива на душу населения в мире, пишет BBC News Русская служба BBC.

Вацлав Старек из Чешской ассоциации отелей и ресторанов сказал AFP, что, по его мнению, бизнес от запрета никак не пострадает.

„Я не думаю, что это повлияет на продажи. Никому не запретят ходить в паб, но эти ежевечерние организованные походы по пабам нам не нужны“, — сказал он.