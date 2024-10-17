В последний момент отменили рейс или вылет задерживается на продолжительное время? Н на что следует обратить внимание при подаче жалобы!

Права авиапассажиров изложены в Постановлении 261/2004 Европейского парламента и Совета, которое касается отказа в посадке, задержки, отмены и изменения класса обслуживания на рейсе. После получения информации об отмене рейса у пассажиров есть три варианта действий:

возмещение полной стоимости билета в течение 7 дней;

посадка пассажира на другой рейс при первой возможности и на сопоставимых условиях возможна с изменением маршрута до конечного пункта назначения;

полет в более позднюю дату

Если пассажиры были проинформированы об отмене рейса менее чем за 2 недели до запланированного времени вылета, они имеют право на компенсацию (за исключением исключительных обстоятельств) и при необходимости требовать выполнения обязательств по заботе о пассажирах.

Куда обращаться?

Прежде всего, исходя из требований Постановления, необходимо связаться с фактическим авиаперевозчиком. Обратите внимание: при авиаперевозках фактический авиаперевозчик может не совпадать с перевозчиком, на сайте которого были куплены билеты. Некоторые перевозчики могут также выступать посредниками при покупке авиабилетов у других авиакомпаний. В большинстве случаев фактического перевозчика можно найти на билете или бронировке.

Если пассажир обратился к перевозчику, но тот не ответил на жалобу в течение 2 месяцев или пассажир не согласен с ответом перевозчика, потребитель может обратиться в государственный надзорный орган, который существует в каждой стране ЕС, Исландии, Норвегии и Швейцарии. Данные учреждения могут помочь пассажирам в разрешении их жалобы, а также помочь в защите их прав.

Компетенция надзорных органов распространяется на рейсы, вылетающие из страны, и на рейсы, прибывающие из третьих стран, если рейс выполняется перевозчиком, зарегистрированным в Европейском союзе. В Эстонии государственным органом по реализации прав авиапассажиров является TTJA. Контактные данные органов ЕС по обеспечению соблюдения прав пассажиров можно найти здесь .