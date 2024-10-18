Экономим? Только 22% жителей Эстонии отправятся нынешней осенью отдыхать за рубеж

Из опроса выяснилось, что 22% жителей Эстонии будет отдыхать нынешней осенью за рубежом, и 7% во время отдыха совершат путешествие по Эстонии. Четверть респондентов еще не приняли решение, а половина людей вообще не собирается в отпуск этой осенью.

По словам Кайрит Лухт, менеджера по продуктам страхования путешествий и несчастных случаев If Kindlustus Balti, осенью в отпуск обычно отправляется меньше людей, чем летом.

„Для периода осенних отпусков характерен тот факт, что люди, как правило, путешествуют в очень узких временных рамках, вво время школьных каникул, в то время как летом этот период растягивается на три месяца. Обычно летом люди часто ездят в соседние страны, а осенью они предпочитают более теплые места“, - пояснила Лухт.

По результатам опроса выяснилось, что при выборе поездки самым важным фактором является цена – ее считает самой важной 78% людей. Для половины респондентов важен уровень цен и безопасность в стране назначения. Путешественники готовы делать уступки в отношении графиков полетов, лишь для 28 процентов важна гибкость времени рейсов. Репутацию туристического бюро или авиакомпании, а также уровень медицинских услуг в стране назначения считают важными немногие.

„Заметно, что для молодых людей стоимость поездки, уровень цен в стране назначения и качество медицинских услуг имеют гораздо большее значение, чем для путешественников старшего возраста. Вероятно, это связано с тем, что молодые люди более склонны к самостоятельному передвижению по стране назначения, и поэтому безопасность для них важнее. Приятно отметить, что путешественники из Эстонии с каждым годом все чаще оформляют страхование поездки, потому что понимают его необходимость“, - добавила Лухт.