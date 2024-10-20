20.10.2024, 13:14
В Вильнюсе царят чудовища, черти и другие ужасные персонажи: местный парк стал адом(1)
ФОТО: | Shutterstock
Не первый год в Литве по случаю Хэллоуина открывают парки ужасов. Их цель – как следует напугать посетителей. В этом году такой парт открылся в центре Вильнюса. Delfi приглашает посмотреть, что ждет в Нагорном парке гостей литовской столицы.
„Адский мир открылся с 11 октября и будет работать до 3 ноября. Если вы вовремя не покинете его, останетесь во власти Люцифера!“, – пишут организаторы.
Билет для взрослых на выходные стоит 16 евро, для детей 3-18 лет – 11 евро. В прошлом году посетить парк ужасов можно было в парке Вингис. Вот что в нем было:
Если вам не по душе ужасы, то с 25 октября в Ботаническом саду можно посетить парт световых инсталляций Lumina parkas. Парк световых инсталляций работал в прошлом году в Нагорном парке.