В Вильнюсе царят чудовища, черти и другие ужасные персонажи: местный парк стал адом

„Адский мир открылся с 11 октября и будет работать до 3 ноября. Если вы вовремя не покинете его, останетесь во власти Люцифера!“, – пишут организаторы.

Билет для взрослых на выходные стоит 16 евро, для детей 3-18 лет – 11 евро. В прошлом году посетить парк ужасов можно было в парке Вингис. Вот что в нем было:

Если вам не по душе ужасы, то с 25 октября в Ботаническом саду можно посетить парт световых инсталляций Lumina parkas. Парк световых инсталляций работал в прошлом году в Нагорном парке.