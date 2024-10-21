Пассажирам, прибывшим утром с острова Родос, пришлось почти два часа ждать свой багаж в аэропорту

О случившемся в Delfi сообщил один из пассажиров, прибывших сегодня рано утром в Таллинн с Родоса. „Пассажирам пришлось ждать свой багаж более 1,5 часа. Багаж забыли выгрузить из самолета. На инфопункте тоже не могли толком ничего объяснить, сказали только, что багаж остался на Родосе“, - описывает пережитое пассажир.

Он добавляет, что многие люди не выдержали долгого ожидания и покинули аэропорт без багажа.

Что же случилось?

„Сегодня утром пассажирам, прибывшим с острова Родос в Таллинн, действительно пришлось ждать свой багаж дольше обычного. Причиной стало то, что прилетевший с Родоса самолет задержался на полчаса и попал на тот же временной промежуток, когда вылетали три рейса, что потребовало задействования больших ресурсов для перевозки багажа“, - прокомментировала ситуацию представитель Таллиннского аэропорта Энели Рохтла. Она подчеркнула, что своевременное обслуживание вылетающих рейсов всегда является приоритетом.

„Нам очень жаль, что пассажирам пришлось ждать дольше обычного, и мы обязательно рассмотрим, как улучшить предоставление информации между различными отделами, чтобы пассажиры могли быть в курсе происходящего“, — сказала Рохтла.

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