Спрос на туристические поездки на пике: жители Эстонии часто откладывают планирование зимнего отдыха на последний момент

„Большинство жителей Европы отдыхает одновременно. Это увеличивает спрос на поездки и проживание, что отражается на более высоких ценах“, – объясняет руководитель отдела Go Travel Яне Лаурисоо. Она добавляет, что наличие туров на Рождество и Новый год ограничено, и часто турпакеты распродаются заранее. „В конце года мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда спрос есть, а предложить нечего“.

Это подтверждают и в Estravel. „Лучшие варианты проживания бронируются довольно рано, поэтому тем, кто действует позже, оставшиеся варианты могут не соответствовать их ожиданиям“, – рассказывает руководитель отдела отношений с поставщиками Estravel Эвелин Маддисон.

Популярность Лапландии растет

„Лапландия и деревня Санта-Клауса всегда были популярны среди семей Эстонии. Спрос на это направление за последние годы еще больше вырос, и особенно в рождественский период жилье и транспорт в популярных местах быстро заканчиваются“, – отмечает Маддисон, которая сравнивает посещение деревни Санта-Клауса с поездками в Диснейленд или Леголенд, которые люди хотят посетить хотя бы раз в жизни. „Часто начинают думать о бронировании слишком поздно“, – считает она.

По словам руководителя отдела Go Travel, план нужно составить не позднее Ивановой ночи. „Тем, кто точно хочет провести Рождество или Новый год в Лапландии, советуем начинать бронирование сразу после того, как билеты на поезд или самолет поступают в продажу“, – говорит Лаурисоо. Она отмечает, что летом выбор больше и цены немного ниже, но к октябрю доступных мест мало, а цены уже выше.

Множество возможностей

Для путешествия в Лапландию есть множество вариантов, от авиарейсов до автопоездов и автобусов. „Для коротких поездок самый быстрый и удобный способ добраться – это авиаперелет, но семьи, ищущие больше свободы и гибкости, часто выбирают автопоезд“, – объясняет Яне Лаурисоо. „Машину загружают в автовагоны, а пассажиры могут выбрать: провести ночь в спальном купе или на сиденьях“, – описывает она.