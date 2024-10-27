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27.10.2024, 08:37

Два месяца „тряски“ в автобусе. Как выглядел общественный транспорт из Лондона в Калькутту 60 лет назад

 
Līga Stirna, Turgid
ФОТО: ekraanikuvatõmmis

Это было интересное время, если судить по фотографиям более чем 60-летней давности. Легендарный музыкальный фестиваль в Вудстоке, собравший полмиллиона зрителей, или первые шаги человечества на Луне. Или такая экзотика, как регулярный маршрут общественного транспорта из британского Лондона в Калькутту в Индии!

Авиаперелеты как вид транспорта были по карману гораздо меньшему числу путешественников, чем сегодня — перелет из Нью-Йорка в Лондон стоил около 550 долларов, что в пересчете на сегодняшние деньги составило бы более 4000 долларов! Да, уровень роскоши был гораздо выше даже в эконом-классе, но от него нельзя было отказаться, чтобы снизить цену билета, да и количество авиапассажиров было относительно невелико.

Если перелет через Атлантику был таким дорогим, то что уж говорить о перелете через полмира, например из Англии в Индию. Был еще вариант путешествовать на корабле, но это было так же дорого и так же скучно. И не дай Бог, если укачает!

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