27.10.2024, 08:37
Два месяца „тряски“ в автобусе. Как выглядел общественный транспорт из Лондона в Калькутту 60 лет назад
ФОТО: ekraanikuvatõmmis
Это было интересное время, если судить по фотографиям более чем 60-летней давности. Легендарный музыкальный фестиваль в Вудстоке, собравший полмиллиона зрителей, или первые шаги человечества на Луне. Или такая экзотика, как регулярный маршрут общественного транспорта из британского Лондона в Калькутту в Индии!
Авиаперелеты как вид транспорта были по карману гораздо меньшему числу путешественников, чем сегодня — перелет из Нью-Йорка в Лондон стоил около 550 долларов, что в пересчете на сегодняшние деньги составило бы более 4000 долларов! Да, уровень роскоши был гораздо выше даже в эконом-классе, но от него нельзя было отказаться, чтобы снизить цену билета, да и количество авиапассажиров было относительно невелико.
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