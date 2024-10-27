Два месяца „тряски“ в автобусе. Как выглядел общественный транспорт из Лондона в Калькутту 60 лет назад

Авиаперелеты как вид транспорта были по карману гораздо меньшему числу путешественников, чем сегодня — перелет из Нью-Йорка в Лондон стоил около 550 долларов, что в пересчете на сегодняшние деньги составило бы более 4000 долларов! Да, уровень роскоши был гораздо выше даже в эконом-классе, но от него нельзя было отказаться, чтобы снизить цену билета, да и количество авиапассажиров было относительно невелико.