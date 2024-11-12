ВИДЕО | Над Гаити обстреляли американский самолет, пуля ранила стюардессу

В понедельник пассажирский самолет американской авиакомпании Spirit Airlines был вынужден отказаться от посадки в столице Гаити Порт-о-Пренсе после того, как над городом в него попали пули, сообщает CNN.

Пилот самолета решил, что в интересах пассажиров и экипажа следует отказаться от запланированной посадки. Утверждается, что несколько пуль также попали в салон. Стюардесса получила незначительные ранения, сообщили в авиакомпании, добавив, что пассажиры, к счастью, не пострадали.

Рейс 951 авиакомпании Spirit Airlines из Форт-Лодердейла, штат Флорида, был перенаправлен в соседнюю Доминиканскую Республику, где через некоторое время благополучно приземлился в аэропорту Сантьяго. Стюардессе была оказана первая помощь. Однако пассажирам пришлось искать альтернативный способ добраться до Порт-о-Пренса, поскольку авиакомпании решили временно приостановить полеты в Гаити.

Инцидент произошел днем. Самолет Spirit Airlines должен был приземлиться в международном аэропорту имени Туссена Лувертюра незадолго до 12:00 по местному времени в понедельник, пишет BBC.

На видео, распространяющемся в СМИ, видно несколько пулевых отверстий в самолете. Судя по всему, пули попали в самолет с того места, где сидит экипаж во время взлета и посадки. Авиакомпания Spirit Airlines сообщила, что при осмотре самолета в аэропорту Сантьяго были обнаружены повреждения, „соответствующие огнестрельному оружию“. Самолет был выведен из эксплуатации, добавили в авиакомпании.

После инцидента американские авиакомпании American Airlines и JetBlue приостановили полеты на Гаити по крайней мере до четверга, а Spirit Airlines и местный перевозчик Sunrise Airways приостановили полеты на неизвестный срок. Аэропорт имени Туссена Лувертюра в целом также временно закрыт, сообщил CNN дипломатический источник.