Таллиннский аэропорт ввел сбор за безопасность. Теперь мы будем больше тратить на билеты?

Известно, что оба сбора будут отражены в цене билета и действовать в аэропортах Пярну, Курессааре и Кярдла с 1 января 2025 года, а в аэропортах Таллинна и Тарту — с 1 апреля 2025 года.

По словам представителя Таллиннского аэропорта, безопасность очень важна в аэропортах, и Таллиннский аэропорт делает все, чтобы пассажиры безопасно начали свое путешествие из Таллинна и благополучно прибыли домой: „Охрана и безопасность в настоящее время у нас находятся на высоком уровне, и мы хотим поддерживать этот уровень. Для этого нам необходимо взимать плату, чтобы покрыть расходы“.

Аэропорт будет взимать с авиакомпаний сбор за безопасность, а авиакомпании в свою очередь добавят его к авиабилетам.

Уже подписаны? Войти Ознакомьтесь с пакетами Delfi Ознакомьтесь с возможностями оплаты