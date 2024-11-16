Таллиннский аэропорт ввел сбор за безопасность. Теперь мы будем больше тратить на билеты?(12)
Как недавно сообщал RusDelfi, в новом году Таллиннский аэропорт (AS Tallinna lennujaam) введет сбор за безопасность в размере 2,87 евро и повысит плату за обслуживание пассажиров с особыми потребностями на 0,18 евро. Но на что именно будут направлены собранные деньги? И как отреагировали на новость представители авиакомпаний?
Известно, что оба сбора будут отражены в цене билета и действовать в аэропортах Пярну, Курессааре и Кярдла с 1 января 2025 года, а в аэропортах Таллинна и Тарту — с 1 апреля 2025 года.
По словам представителя Таллиннского аэропорта, безопасность очень важна в аэропортах, и Таллиннский аэропорт делает все, чтобы пассажиры безопасно начали свое путешествие из Таллинна и благополучно прибыли домой: „Охрана и безопасность в настоящее время у нас находятся на высоком уровне, и мы хотим поддерживать этот уровень. Для этого нам необходимо взимать плату, чтобы покрыть расходы“.