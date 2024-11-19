В Португалии самолет задержали на пять дней из‑за массового побега хомяков
В португальском аэропорту Понта-Делгада на Азорских островах застрял пассажирский самолет Airbus320 авиакомпании TAP AIR, вылет которого пришлось отложить на целых пять дней из-за массового побега хомяков.
Пассажирский самолет выполнял рейс по маршруту Лиссабон - Понта-Делгада - Лиссабон. В багажном отделении самолета находились клетки с животными и птицами, среди которых были и более чем сто хомяков, которых по специальному заказу везли в местный зоомагазин.
После приземления в Понта-Делгаде, сотрудники аэропорта обнаружили, что клетки, в которых перевозились хомяки, повреждены а сами грызуны свободно бегают по багажному отделению. К поиску грызунов приступили после того, как пассажиры сошли с рейса и забрали багаж. Но поймать хомяков оказалось совсем не просто, из-за чего обратный вылет в Лиссабон отложили сначала на несколько часов, потом на день, а потом еще на 4 суток.
На данный момент известно, что из 132 хомяков "на свободе" остаются 16. Обслуживающий воздушное судно персонал обеспокоен возможным повреждением электрических кабелей, так как, как известно, хомяки очень любят грызть все, что попадется.