В Португалии самолет задержали на пять дней из‑за массового побега хомяков

Пассажирский самолет выполнял рейс по маршруту Лиссабон - Понта-Делгада - Лиссабон. В багажном отделении самолета находились клетки с животными и птицами, среди которых были и более чем сто хомяков, которых по специальному заказу везли в местный зоомагазин.

После приземления в Понта-Делгаде, сотрудники аэропорта обнаружили, что клетки, в которых перевозились хомяки, повреждены а сами грызуны свободно бегают по багажному отделению. К поиску грызунов приступили после того, как пассажиры сошли с рейса и забрали багаж. Но поймать хомяков оказалось совсем не просто, из-за чего обратный вылет в Лиссабон отложили сначала на несколько часов, потом на день, а потом еще на 4 суток.