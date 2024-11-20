Декабрь в Дубае: смотрите, как город готовится к Новому году
В преддверии конца года Дубай приглашает гостей и жителей города отпраздновать наступление 2025 года яркими мероприятиями, сезонными аттракционами, незабываемыми шоу и впечатляющими новогодними событиями.
2 декабря Объединенные Арабские Эмираты отмечают День Союза, также известный как Национальный день ОАЭ, — знаменательную дату, символизирующую образование государства и единство семи эмиратов с момента их объединения в 1971 году. Праздник продлится несколько дней. В рамках торжеств Дубай приготовил богатую культурную программу. Здания и достопримечательности, которые являются символами города, будут окрашены в цвета национального флага.
C 6 декабря 2024 года по 12 января 2025 года в городе пройдет юбилейный, 30-й по счету фестиваль шопинга Dubai Shopping Festival (DSF). Этот знаковый ежегодный фестиваль предложит впечатляющие скидки и акции в моллах и магазинах по всему городу, а также возможность выиграть ценные призы и насыщенную программу развлечений для всей семьи. Его откроет 321 Festival, трехдневное событие, в рамках которого с 6 по 8 декабря состоятся выступления мировых звезд на двух знаковых площадках, включая Coca-Cola Arena.
Праздничные театральные постановки в Дубае
Dubai Panto возвращается с новой версией Аладдина в театре отеля Jumeirah Beach Hotel с 17 по 29 декабря. Пантомимы, известные как Panto, — это традиционные британские спектакли с элементами комедии, интерактива и пародии, часто создаваемые с неожиданными сюжетными поворотами. На этот раз зрители увидят знакомую сказку с ближневосточным акцентом.
Балет Щелкунчик оживет на сцене Dubai Opera с 19 по 22 декабря в исполнении Астана Опера под художественным руководством Юрия Григоровича. Классическая постановка обещает погрузить зрителей в волшебство знаменитой истории.
Окунуться в чудесный мир Ктошек мюзикла „Как Гринч украл Рождество!“, который пройдет с 20 по 24 декабря, станет возможным в Zabeel Theatre отеля Jumeirah Zabeel Saray.
Theatre by QE2 представит семейный спектакль Волшебник страны Оз с 14 по 26 декабря, обещая зрителям захватывающее путешествие по волшебной стране в этой любимой всеми истории.
Сезонные развлечения
Зимние ярмарки: Дубае открываются праздничные зимние рынки, где можно найти уникальные подарки и сувениры. Популярные локации включают Winter City в Expo City Dubai (6–31 декабря), Winter District в Dubai Media City (14–22 декабря), рождественский рынок в Souk Madinat Jumeirah (с 6 декабря) и Winter Garden в Habtoor Palace Dubai.
Зимние развлечения: почувствовать атмосферу зимы и активно провести время всей семьей можно в Ski Dubai, покатавшись на лыжах, сноуборде и ватрушках. В Dubai Mall гостей ждет встреча с Санта-Клаусом и катание на коньках, а на катке Dubai Ice Rink с 6 декабря откроется Грот, предлагая разнообразные зимние развлечения для всех посетителей.
Развлечения для всей семьи
Аттракционы: Дубай предлагает множество вариантов для активного отдыха. Популярные аквапарки, такие как Aquaventure в Atlantis, The Palm и Wild Wadi в районе Джумейра, подарят массу впечатлений. Для любителей природы подойдет Green Planet в City Walk, уникальная крытая тропическая оранжерея с 3,000 видами растений и животных. Также обязательно стоит заглянуть в аквариумы The Lost Chambers в Atlantis и Dubai Aquarium & Underwater Zoo в Dubai Mall.
Тематические парки
Dubai Parks and Resorts — крупнейший парк аттракционов на Ближнем Востоке с более чем 100 аттракционами в MOTIONGATE Dubai, LEGOLAND, Real Madrid World, LEGOLAND Water Park и Neon Galaxy. IMG Worlds of Adventure — крупнейший крытый парк Дубая, предлагающий зоны Marvel, Lost Valley, Cartoon Network и другие тематические развлечения.
Пляжный отдых
Дубай — популярное место для пляжного зимнего отдыха с обширной береговой линией, где каждый найдет пляж по душе: от тихих общественных зон до роскошных курортов и пляжных клубов. Среди лучших общественных пляжей стоит выбрать Kite Beach, где можно заняться кайтсерфингом, сапсерфингом, пообедать в кафе не берегу, а также посетить пляжи Sunset Beach и Al Mamzar Beach Park. Одна из самых ожидаемых новинок сезона Дубая, J1 Beach в районе Jumeirah 1, порадует гостей роскошными пляжными клубами и ресторанами у воды.
Мероприятия на свежем воздухе
Сафари по пустыне: одно из самых популярных приключений в Дубае с захватывающими поездками по дюнам на внедорожнике, фотостопы на закате и катание на верблюдах. Завершается тур традиционным ужином под звездами в лагере, оформленном в бедуинском стиле.
Активный отдых в Хатте: Хатта, расположенная в Хаджарских горах, привлекает любителей природы и приключений. Здесь можно отправиться в пешую прогулку, покататься на горном велосипеде и каяке. В Hatta Wadi Hub можно прокатиться на зиплайне, заняться скалолазанием и стрельбой из лука.
Кемпинг и глэмпинг: ночь под звездным небом пустыни позволит окунуться в атмосферу бедуинской жизни. Можно рассмотреть как классический кемпинг, так и роскошный глэмпинг. Курорты Al Maha и Bab Al Shams предлагают роскошные шатры с бассейнами, изысканную кухню и развлечения.
Встреча нового года в Дубае
Новогодняя ночь в Дубае обещает стать запоминающимся событием. Город готовит для гостей разнообразные праздничные мероприятия: зрелищные фейерверки у Бурдж-Халифы, стильные вечеринки на пляже и выступления популярных артистов. Это отличная возможность встретить 2025 год в атмосфере этого необыкновенного города.
Вновь центром грандиозного праздника станет Бурдж-Халифа, когда яркие фейерверки, световые шоу и лазерные представления озарят небо над Downtown Dubai. Стоимость билетов на праздничное мероприятие в Burj Park с лучшим видом на фейерверки у Бурдж-Халифы составит 580 дирхамов для взрослых, 370 дирхамов для детей, а для малышей до пяти лет — вход бесплатный. Кроме того, бесплатные зоны для просмотра, в том числе для семей, расположены в самом центре Даунтауна и будут доступны всем желающим.
Для встречи Нового года с фейерверками отлично подойдут остров Bluewaters и Dubai Festival City Mall. В отеле Atlantis, The Palm гостей ждет особенный вечер — гала-ужин под звёздами с участием легендарного Лайонела Ричи. Под его культовые хиты All Night Long и Stuck on You гости смогут насладиться праздничной атмосферой, изысканным ужином и фейерверком в полночь. Билеты на мероприятие начинаются от 4,500 дирхамов на человека.
Новый год в атмосфере дубайской пустыни: туроператоры, такие как Platinum Heritage и The Desert Safari, приглашают на празднование в бедуинском стиле с сафари-программами, живыми культурными выступлениями и фейерверками под звездным небом пустыни.
Разнообразные мероприятия, культурные события и семейные развлечения сделают этот праздничный сезон в Дубае особенным. Здесь каждый сможет найти что-то по душе: от шумного празднования Нового года до спокойного зимнего отдыха. Дубай встретит 2025 год с теплотой и гостеприимством.