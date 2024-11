Декабрь в Дубае: смотрите, как город готовится к Новому году

Встреча нового года в Дубае

Для встречи Нового года с фейерверками отлично подойдут остров Bluewaters и Dubai Festival City Mall. В отеле Atlantis, The Palm гостей ждет особенный вечер — гала-ужин под звёздами с участием легендарного Лайонела Ричи. Под его культовые хиты All Night Long и Stuck on You гости смогут насладиться праздничной атмосферой, изысканным ужином и фейерверком в полночь. Билеты на мероприятие начинаются от 4,500 дирхамов на человека.