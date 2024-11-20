Декабрь в Дубае: смотрите, как город готовится к Новому году

Theatre by QE2 представит семейный спектакль Волшебник страны Оз с 14 по 26 декабря , обещая зрителям захватывающее путешествие по волшебной стране в этой любимой всеми истории.

Окунуться в чудесный мир Ктошек мюзикла „Как Гринч украл Рождество!“, который пройдет с 20 по 24 декабря , станет возможным в Zabeel Theatre отеля Jumeirah Zabeel Saray.

Балет Щелкунчик оживет на сцене Dubai Opera с 19 по 22 декабря в исполнении Астана Опера под художественным руководством Юрия Григоровича. Классическая постановка обещает погрузить зрителей в волшебство знаменитой истории.

Dubai Panto возвращается с новой версией Аладдина в театре отеля Jumeirah Beach Hotel с 17 по 29 декабря . Пантомимы, известные как Panto, — это традиционные британские спектакли с элементами комедии, интерактива и пародии, часто создаваемые с неожиданными сюжетными поворотами. На этот раз зрители увидят знакомую сказку с ближневосточным акцентом.

C 6 декабря 2024 года по 12 января 2025 г ода в городе пройдет юбилейный, 30-й по счету фестиваль шопинга Dubai Shopping Festival (DSF). Этот знаковый ежегодный фестиваль предложит впечатляющие скидки и акции в моллах и магазинах по всему городу, а также возможность выиграть ценные призы и насыщенную программу развлечений для всей семьи. Его откроет 321 Festival, трехдневное событие, в рамках которого с 6 по 8 декабря состоятся выступления мировых звезд на двух знаковых площадках, включая Coca-Cola Arena.

2 декабря Объединенные Арабские Эмираты отмечают День Союза, также известный как Национальный день ОАЭ, — знаменательную дату, символизирующую образование государства и единство семи эмиратов с момента их объединения в 1971 году. Праздник продлится несколько дней. В рамках торжеств Дубай приготовил богатую культурную программу. Здания и достопримечательности, которые являются символами города, будут окрашены в цвета национального флага.

Зимние развлечения: почувствовать атмосферу зимы и активно провести время всей семьей можно в Ski Dubai, покатавшись на лыжах, сноуборде и ватрушках. В Dubai Mall гостей ждет встреча с Санта-Клаусом и катание на коньках, а на катке Dubai Ice Rink с 6 декабря откроется Грот, предлагая разнообразные зимние развлечения для всех посетителей.

Развлечения для всей семьи

Аттракционы: Дубай предлагает множество вариантов для активного отдыха. Популярные аквапарки, такие как Aquaventure в Atlantis, The Palm и Wild Wadi в районе Джумейра, подарят массу впечатлений. Для любителей природы подойдет Green Planet в City Walk, уникальная крытая тропическая оранжерея с 3,000 видами растений и животных. Также обязательно стоит заглянуть в аквариумы The Lost Chambers в Atlantis и Dubai Aquarium & Underwater Zoo в Dubai Mall.

Тематические парки

Dubai Parks and Resorts — крупнейший парк аттракционов на Ближнем Востоке с более чем 100 аттракционами в MOTIONGATE Dubai, LEGOLAND, Real Madrid World, LEGOLAND Water Park и Neon Galaxy. IMG Worlds of Adventure — крупнейший крытый парк Дубая, предлагающий зоны Marvel, Lost Valley, Cartoon Network и другие тематические развлечения.

Пляжный отдых

Дубай — популярное место для пляжного зимнего отдыха с обширной береговой линией, где каждый найдет пляж по душе: от тихих общественных зон до роскошных курортов и пляжных клубов. Среди лучших общественных пляжей стоит выбрать Kite Beach, где можно заняться кайтсерфингом, сапсерфингом, пообедать в кафе не берегу, а также посетить пляжи Sunset Beach и Al Mamzar Beach Park. Одна из самых ожидаемых новинок сезона Дубая, J1 Beach в районе Jumeirah 1, порадует гостей роскошными пляжными клубами и ресторанами у воды.

Мероприятия на свежем воздухе

Сафари по пустыне: одно из самых популярных приключений в Дубае с захватывающими поездками по дюнам на внедорожнике, фотостопы на закате и катание на верблюдах. Завершается тур традиционным ужином под звездами в лагере, оформленном в бедуинском стиле.