На Канарских островах за последние 10 дней утонули пять туристов. Что происходит?

По данным местных СМИ, за последние десять дней на Канарских островах утонули пять иностранных туристов. Последний несчастный случай имел место в прошлую среду: 72-летнего мужчину вытащили из воды на одном из пляжей Гран-Канарии, но, несмотря на все попытки реанимации, он скончался. До этого утонули 26-летний мужчина, 60-летняя женщина, 81-летний мужчина и еще один мужчина, чей возраст не сообщается.

По состоянию на начало ноября этого года на Канарских островах утонуло 56 человек. Только в октябре утонули 12 человек. Смертельные случаи произошли на Тенерифе, Гран-Канарии, Фуэртевентуре, Лансароте, Ла-Пальме и Гомере.

Большинство утонувших — иностранцы. В этом году, например, на Канарских островах утонули трое немцев, один англичанин, один француз и один американец.

Телеканал Канарских островов RTVC.es сообщает, что на многих пляжах спасатели работают только летом. Большое количество несчастных случаев происходит как раз в то время, когда спасателей на пляжах нет. Зимой на пляжах нет запрета на купание, но всегда развевается желтый флаг, призывающий к осторожности. Однако замечено, что отдыхающие не обращают внимания даже на красный флаг. По словам местных жителей, многие туристы, в том числе и дети, спокойно заходят в воду с красным флагом.

"Приезжие не знают, какие здесь волны“, - прокомментировал местный житель, отдыхавший на пляже.

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