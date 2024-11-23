С 30 ноября граждане Эстонии смогут ездить в Китай без виз

Китай продолжает расширять список стран с безвизовым въездом. Помимо Эстонии, без визы в Поднебесную теперь смогут ездить граждане Латвии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Мальты и Японии.

Срок безвизового пребывания ограничен 30 днями и предназначен для деловых или туристических целей, а также посещения родственников или транзита.

С 2024 года Китай постепенно увеличивает число стран, граждане которые могут въезжать в страну без визы. На данный момент общее количество таких стран достигло 59, включая большинство европейских. Цель программы - привлечь больше людей в Китай с деловыми и туристическими целями, а также способствовать обмену между китайскими гражданами и иностранцами.

Как еще Китай упрощает путешествия для европейцев?

В прошлом году среди европейцев наблюдался всплеск интереса к Китаю как к туристическому направлению. Данные онлайнового туристического агентства Trip.com свидетельствуют о 663-процентном росте общего числа бронирований из Европы в Китай по сравнению с 2022 годом и почти 29-процентном росте по сравнению с 2019 годом, пишет Turgid.

Великобритания и Германия вошли в десятку крупнейших источников въездных путешественников в Китай во всем мире, свидетельствуют данные.

Шанхай остается самым популярным направлением среди европейцев с его манящим сочетанием современности и традиций, за ним следуют Пекин, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

Санья, пляжный город на южной оконечности китайского острова Хайнань, и Чэнду, столица юго-западной китайской провинции Сычуань, являются развивающимися направлениями.

Помимо новых безвизовых схем, страна поощряет въездной туризм, рекламируя культурные и исторические достопримечательности в партнерстве с Trip.com. Китай также развивает туристическую инфраструктуру, инвестируя в технологии, путеводители и системы электронных платежей.

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