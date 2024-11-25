Музей колясок Кяру признан лучшим туристическим объектом Ярвамаа

Победителем в категории лучшего туристического направления стало некоммерческое объединение „Музей добрых дел Кяру“, более известный как Музей колясок Кяру. В последние годы музей стал одной из самых популярных туристических достопримечательностей Ярвамаа, привлекая посетителей со всей Эстонии, а также множество туристов из Латвии, Финляндии, Германии и других стран Европы. Уникальная коллекция музея и уютная атмосфера оставили незабываемые впечатления как у детей, так и у взрослых.

В прошлом году в музейном комплексе также открылась резиденция Керро, привести в порядок которую помогли музею Кяру община Кяру и многие другие люди со всей Эстонии. Проект был реализован благодаря программе развития туризма EAS, и благодаря этому проекту музей Кяру смог восстановить эстонский дом 1930 годов и теперь здесь есть апартаменты в стиле 1980-х, 1960-х, 1930-х и 1920-х годов, где также можно остановиться. Кроме того, в музее есть приятное кафе и галерея, что делает посещение еще более приятным.

„Мы чрезвычайно благодарны за это признание. Это большое признание и мотивация для всей нашей команды двигаться вперед. Команда у нас очень большая, не я одна стою за этими наградами. Наши гиды и волонтеры выполняют разную работу, кто-то работает в школе, кто-то в больнице, но каждые выходные они вносят свой вклад в деятельность музея, поэтому наша жизнь в деревне становится увлекательной и интересной. Особая благодарность моим родителям Людмиле Суржиковой и Ивану Суржикову, нашим замечательным гидам Лие Сизаск, Кае Вилипус, Рийне Калвет, Эне Кукк, Янике Якобсон, Маймо Нёпс и всем людям, детям и мамам Кяру, которые всегда готовы помочь. Мы хотим поблагодарить всех наших друзей и посетителей, которые помогли нам развивать музей“, — сказала Алёна Суржикова, руководитель музея Кяру.