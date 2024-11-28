28.11.2024, 15:00
Эстонских туристов насильно удерживают в отеле в Кении. Цахкна: это ненормально, наших граждан нельзя так ограничивать(17)
ФОТО: Jacaranda Indian Ocean Beach Resort
Эстонских туристов не выпускают из отеля в Кении, поскольку гостиница не получила деньги от турфирмы. По словам представителя туркомпании, оплата произведена – она вот-вот должна поступить на банковский счет отеля и тогда люди смогут отправиться домой.
Из кенийского отеля не выпускают пятерых эстонских туристов, поскольку, как заявляется, эстонский туроператор Kon Tiki задолжал гостинице 40 тысяч долларов. Отель надеется, что, узнав про задержание своих клиентов, эстонская туркомпания полностью погасит свой долг. Путешественники были готовы сами заплатить за свое пребывание в отеле, несмотря на полностью оплаченную путевку в Kon Tiki. Однако отель это не устроило.
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