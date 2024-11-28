Турбюро Kon Tiki, оставившее эстонских туристов в западне в Кении, прекращает деятельность

„Все, кто отправился в путешествие под эгидой компании, кто в данный момент находится за границей, смогут смогут завершить свое путешествие, и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств расходы на возвращение домой будут покрыты“, — утверждает руководство компании. - Департамент защиты потребителя и технического надзора активировал гарантию компании Kon Tiki Reisid“.

Что касается эстонских граждан, застрявших в Кении, то министр иностранных дел заверил, что государство продолжит прилагать усилия во имя того, чтобы они смогли поскорее вернуться на родину.

С сегодняшнего дня все новые вылеты турбюро Kon Tiki отменены. Все туристы, которые сделали предоплату, должны в течение двух месяцев подать на сайте TTJT заявление, чтобы получить возврат аванса.

Турфирма Kon Tiki Reisid OÜ работает с 2005 года и за это время организовала туристические туры для тысяч эстоноземельцев. „Благодарим своих клиентов и гидов, вместе с которыми мы открывали этот удивительный мир и далекие культуры“, - говорится в пресс-релизе руководства Kon Tiki.

Туристов задержали в отеле

В четверг утром выяснилось, что из кенийского отеля не выпускают пятерых эстонских туристов, поскольку, как заявляется, эстонский туроператор Kon Tiki задолжал гостинице 40 тысяч долларов. Отель надеется, что, узнав про задержание своих клиентов, эстонская туркомпания полностью погасит свой долг. Путешественники были готовы сами заплатить за свое пребывание в отеле, несмотря на полностью оплаченную путевку в Kon Tiki. Однако отель это не устроило. Сообщалось, территория отеля огорожена, у ворот стоит вооруженная охрана, а представители Kon Tiki посоветовали эстонским туристам сбежать из отеля.

Представитель Kon Tiki Reisid Кристине Хаммерберг заявила, что оружием никому из туристов не угрожали. „Ничего экстраординарного не произошло, всё под контролем. Мы на связи с туристами, отелем, МИДом, почетным консулом. Всё под контролем и ничего опасного нет“, - сказала она.