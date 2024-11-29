ФОТО | Как в сказке: смотрите, как восхитительно украсили Вильнюс к Рождеству

Как и каждый год, Старый город Вильнюса, улица Стиклю, улица Вокечу и окрестности сияют рождественскими украшениями. В этом году доминирует красный цвет.

Город замер в ожидании сегодняшнего дня. В пятницу, 29 ноября, около большой живой елки откроется рождественская ярмарка. Пока украшения в городе - частная инициатива.

Радуют глаз декорации около кафе Sugamour, гостиниц Radisson и Narutis.

Уютом и теплом веет от декораций около Вильнюсского центра информации для туристов, большая елка стоит в центре пассажа Сенаторов, небольшими елочками украшена улица Стиклю.

Незабываемое впечатление производят украшения кафе Ponių laimė. Это лишь несколько магических мест, больше можно увидеть в фотогаллерее.

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