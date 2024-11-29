ФОТО | Как в сказке: смотрите, как восхитительно украсили Вильнюс к Рождеству
Уже на этих выходных в больших и малых европейских городах будут отмечать первый Адвент. Тысячами огоньков засверкают елки, рождественские базары и ярмарки. В ожидании праздников, давайте посмотрим, как выглядит украшенная к Рождеству столица Литвы.
Как и каждый год, Старый город Вильнюса, улица Стиклю, улица Вокечу и окрестности сияют рождественскими украшениями. В этом году доминирует красный цвет.
Город замер в ожидании сегодняшнего дня. В пятницу, 29 ноября, около большой живой елки откроется рождественская ярмарка. Пока украшения в городе - частная инициатива.
Радуют глаз декорации около кафе Sugamour, гостиниц Radisson и Narutis.
Уютом и теплом веет от декораций около Вильнюсского центра информации для туристов, большая елка стоит в центре пассажа Сенаторов, небольшими елочками украшена улица Стиклю.
Незабываемое впечатление производят украшения кафе Ponių laimė. Это лишь несколько магических мест, больше можно увидеть в фотогаллерее.