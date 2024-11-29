Эстонских туристов, попавших из-за долгов турфирмы в западню в кенийском отеле, удалось вызволить

Департамент напоминает, что собирает заявления от туристов о возврате всей или части стоимости отмененного тура или стоимости неиспользованной подарочной карты на турпакет. TTJA также собирает заявления на возврат денег, уплаченных за прочие туристические услуги, которые были отменены из-за неплатежеспособности туроператора. Форму заявления можно найти на сайте TTJA . Заявление вместе с соответствующими подтверждающими документами нужно отправить не позднее 28.01.2025 по адресу электронной почты reis@ttja.ee или обычной почтой по адресу Endla 10a, 10122 Tallinn.

Насколько известно TTJA, сейчас по купленным в Kon Tiki турам еще 26 человек находятся в Мексике, 25 на Занзибаре, 11 человек в Доминикане и 4 человека в Малайзии. Департамент активно общается с ними, чтобы помочь им вернуться из путешествия и, при необходимости, обеспечить им размещение до возвращения.

TTJA в сотрудничестве с Министерством иностранных дел помогает и другим клиентам турфирмы Kon Tiki, которые находятся сейчас в Мексике, Доминиканской республике, Занзибаре и Малайзии.

„Благодарю наших дипломатов, которые и на месте в Кении, и в Таллинне приложили огромные усилия для разрешения возникшей ситуации и возвращения граждан Эстонии домой“, - добавил он.

„По счастливому стечению обстоятельств посол Эстонии в Кении, который резидирует в Таллинне, как раз находился в это время в Найроби и вместе с почетным консулом Эстонии смог непосредственно связаться с сетью отелей и кенийскими властями и, таким образом, помочь вызволить граждан Эстонии из отеля“, - пояснил министр иностранных дел ЭР Маргус Цахкна.

„В тесном сотрудничестве Министерства иностранных дел и Департамента защиты потребителя и технического надзора (TTJA) сегодня удалось вызволить в Кении из отеля эстонских граждан, которые оказались там в западне из-за долгов турфирмы, вскоре они смогут начать свой обратный путь в Эстонию“, - сообщило Министерство иностранных дел ЭР.

По состоянию на сегодняшний день (пятница, 29.11.2025) в TTJA поступило свыше 300 заявлений на возврат уплаченных Kon Tiki Reisid OÜ сумм.

Утром обещали сделать платеж, вечером объявили о неплатежеспособности

В четверг утром выяснилось, что из кенийского отеля не выпускают пятерых эстонских туристов, поскольку, как заявляется, эстонский туроператор Kon Tiki задолжал гостинице 40 тысяч долларов. Отель надеется, что, узнав про задержание своих клиентов, эстонская туркомпания полностью погасит свой долг. Путешественники были готовы сами заплатить за свое пребывание в отеле, несмотря на полностью оплаченную путевку в Kon Tiki. Однако отель это не устроило. Сообщалось, территория отеля огорожена, у ворот стоит вооруженная охрана, а представители Kon Tiki посоветовали эстонским туристам сбежать из отеля.

Представитель Kon Tiki Reisid Кристине Хаммерберг заявила, что оружием никому из туристов не угрожали. „Ничего экстраординарного не произошло, всё под контролем. Мы на связи с туристами, отелем, МИДом, почетным консулом. Всё под контролем и ничего опасного нет“, - сказала она.

Хаммерберг добавила, что между турфирмой и отелем возникло недопонимание. „Проблема в том, что отель заявляет, что не получил оплату. А мы оплатили, но деньги до них не дошли, поэтому они сказали, что не отпустят людей, пока деньги не окажутся на их банковском счете. Мы всё сделали, ждем, пока эта выплата дойдет до них, и тогда люди смогут вернуться домой“, - отметила Хаммерберг. „Всем обеспечены отель, новые билеты на самолет и питание“.

Однако в четверг, во второй половине дня фирма Kon Tiki сообщила о прекращении деятельности из-за тяжелой экономической ситуации.

„Все, кто отправился в путешествие под эгидой компании, кто в данный момент находится за границей, смогут смогут завершить свое путешествие, и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств расходы на возвращение домой будут покрыты, — сообщило руководство компании. - Департамент защиты потребителя и технического надзора активировал гарантию компании Kon Tiki Reisid“.

С четверга дня все новые вылеты от турбюро Kon Tiki отменены. Все туристы, которые сделали предоплату, должны в течение двух месяцев подать на сайте TTJT заявление, чтобы получить возврат аванса.

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