Все застрявшие в Кении эстонские туристы вернулись домой

МИД ЭР сообщил изданию Ärileht, что все граждане Эстонии, которые из-за долгов туристической фирмы застряли в отеле в Кении, вернулись на родину.

Утром обещали сделать платеж, вечером объявили о неплатежеспособности

В четверг утром выяснилось, что из кенийского отеля не выпускают пятерых эстонских туристов, поскольку, как заявляется, эстонский туроператор Kon Tiki задолжал гостинице 40 тысяч долларов. Отель надеется, что, узнав про задержание своих клиентов, эстонская туркомпания полностью погасит свой долг. Путешественники были готовы сами заплатить за свое пребывание в отеле, несмотря на полностью оплаченную путевку в Kon Tiki. Однако отель это не устроило. Сообщалось, территория отеля огорожена, у ворот стоит вооруженная охрана, а представители Kon Tiki посоветовали эстонским туристам сбежать из отеля.

Представитель Kon Tiki Reisid Кристине Хаммерберг заявила, что оружием никому из туристов не угрожали. „Ничего экстраординарного не произошло, всё под контролем. Мы на связи с туристами, отелем, МИДом, почетным консулом. Всё под контролем и ничего опасного нет“, - сказала она.

Хаммерберг добавила, что между турфирмой и отелем возникло недопонимание. „Проблема в том, что отель заявляет, что не получил оплату. А мы оплатили, но деньги до них не дошли, поэтому они сказали, что не отпустят людей, пока деньги не окажутся на их банковском счете. Мы всё сделали, ждем, пока эта выплата дойдет до них, и тогда люди смогут вернуться домой“, - отметила Хаммерберг. „Всем обеспечены отель, новые билеты на самолет и питание“.

Однако в четверг, во второй половине дня фирма Kon Tiki сообщила о прекращении деятельности из-за тяжелой экономической ситуации.