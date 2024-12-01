Теперь эстонские туристы в западне на Занзибаре. Каждый клиент Kon Tiki якобы должен заплатить гостинице сотни долларов

Обратившиеся в МИД туристы сообщили, что группа имеет обратные билеты на 7 декабря, но их предупредили, что из гостиницы не выпустят до тех пор, пока не будет оплачен счет за проживание. Как выяснилось в ходе встречи, в которой приняли участие все участники поездки, никто их них не имеет возможности оплатить дополнительный счет, не говоря уже о том, что поездка сорвана.