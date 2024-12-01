Новости
01.12.2024, 13:18

Теперь эстонские туристы в западне на Занзибаре. Каждый клиент Kon Tiki якобы должен заплатить гостинице сотни долларов

 (9)
МИД совместно с TTJA консультируют туристов
Фото иллютративное.
Фото иллютративное.
ФОТО: Kairi Prints

Группа эстонских туристов в составе 18 человек обратилась в Министерство иностранных дел, сообщив, что они застряли в отеле на Занзибаре и что, поскольку турагентство Kon Tiki не оплатило счет за проживание, каждому придется заплатить гостинице 309 долларов. Большинство туристов не смогли воспользоваться дополнительными экскурсиями, предоплаченными Kon Tiki.

Обратившиеся в МИД туристы сообщили, что группа имеет обратные билеты на 7 декабря, но их предупредили, что из гостиницы не выпустят до тех пор, пока не будет оплачен счет за проживание. Как выяснилось в ходе встречи, в которой приняли участие все участники поездки, никто их них не имеет возможности оплатить дополнительный счет, не говоря уже о том, что поездка сорвана.

МИД, как сказала Delfi Бретти Сарапуу, советник по связям с обществннностью, получила обращение туристов, находящихся на Занзибаре. Министерство соместно с Департаментом защиты прав потребителей (TTJA) консультирует туристов.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии