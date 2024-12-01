01.12.2024, 13:18
Теперь эстонские туристы в западне на Занзибаре. Каждый клиент Kon Tiki якобы должен заплатить гостинице сотни долларов(9)
МИД совместно с TTJA консультируют туристов
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Группа эстонских туристов в составе 18 человек обратилась в Министерство иностранных дел, сообщив, что они застряли в отеле на Занзибаре и что, поскольку турагентство Kon Tiki не оплатило счет за проживание, каждому придется заплатить гостинице 309 долларов. Большинство туристов не смогли воспользоваться дополнительными экскурсиями, предоплаченными Kon Tiki.
Обратившиеся в МИД туристы сообщили, что группа имеет обратные билеты на 7 декабря, но их предупредили, что из гостиницы не выпустят до тех пор, пока не будет оплачен счет за проживание. Как выяснилось в ходе встречи, в которой приняли участие все участники поездки, никто их них не имеет возможности оплатить дополнительный счет, не говоря уже о том, что поездка сорвана.
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