ФОТО И ВИДЕО | "Город постоянно меняется – в лучшую сторону": туристка восхитилась Таллинном и объяснила, зачем сюда нужно ехать прямо сейчас
"Приезжать сюда можно каждый год или даже раз в полгода. Город постоянно меняется – в лучшую сторону. Открываются новые музеи и экспозиции, рестораны, уличные выставки и творческие кварталы. А еще он невероятно удобен для пеших прогулок – многие интересные места находятся неподалеку друг от друга“, - так описала Таллинн туристка из соседней Латвии.
По ее словам, несомненное преимущество Таллинна - его близость к Риге. 50 минут самолетом, автобусом - примерно 4,5 часа. С учетом дороги в/из аэропорта, регистрации, проверки безопасности и ожидания багажа после приземления время примерно одинаковое, так что автобусом может быть даже предпочтительнее. Например, у Lux Express ежедневно есть более 10 рейсов, а Таллиннский автовокзал находится практически в центре города, откуда можно даже пешком быстро добраться до гостиницы.