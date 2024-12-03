ФОТО И ВИДЕО | "Город постоянно меняется – в лучшую сторону": туристка восхитилась Таллинном и объяснила, зачем сюда нужно ехать прямо сейчас

По ее словам, несомненное преимущество Таллинна - его близость к Риге. 50 минут самолетом, автобусом - примерно 4,5 часа. С учетом дороги в/из аэропорта, регистрации, проверки безопасности и ожидания багажа после приземления время примерно одинаковое, так что автобусом может быть даже предпочтительнее. Например, у Lux Express ежедневно есть более 10 рейсов, а Таллиннский автовокзал находится практически в центре города, откуда можно даже пешком быстро добраться до гостиницы.