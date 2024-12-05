Китайская платформа Temu продает поддельные модели самолетов AirBaltic. Авиакомпания будет жаловаться

Согласно каталогу airBalticShop, авиакомпания предлагает широкий выбор моделей самолетов. Цены варьируются от 29 евро за миниатюрную модель (размер: 76 x 70 x 23 мм) до почти 67 евро за более гламурную (размер: 37,5 x 35 x 20,5 см) в национальных цветах Латвии, Эстонии и Литвы. Самолеты также можно приобрести за 42 евро.