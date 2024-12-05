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05.12.2024, 07:00

Китайская платформа Temu продает поддельные модели самолетов AirBaltic. Авиакомпания будет жаловаться

 
Lelde Šuberte
На онлайн-платформе Temu модель самолета AirBaltic длиной 15 см можно купить за 14,19 евро (со скидкой 53%).
На онлайн-платформе Temu модель самолета AirBaltic длиной 15 см можно купить за 14,19 евро (со скидкой 53%).
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Китайская платформа онлайн-покупок Temu завоевала популярность и в Латвии, в основном благодаря исключительно привлекательным ценам. Проницательный читатель Delfi Bizness, искавший гирлянды к Рождеству, заметил, что Temu также предлагает модели самолетов латвийской национальной авиакомпании airBaltic - гораздо дешевле, чем сама компания.

Согласно каталогу airBalticShop, авиакомпания предлагает широкий выбор моделей самолетов. Цены варьируются от 29 евро за миниатюрную модель (размер: 76 x 70 x 23 мм) до почти 67 евро за более гламурную (размер: 37,5 x 35 x 20,5 см) в национальных цветах Латвии, Эстонии и Литвы. Самолеты также можно приобрести за 42 евро.

На онлайн-платформе Temu модель самолета AirBaltic длиной 15 см можно купить за 14,19 евро (со скидкой 53%). Она исполнены в цветах латвийского флага и имеет логотип латвийской авиакомпании. Считается, что это „идеальный подарок для любителей авиации“.

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