Эстонскую кашу мульгипудер и украинские писанки внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Вчера, 4 декабря, в парагвайской столице Асунсьоне комитет ЮНЕСКО представил новые объекты нематериального культурного наследия. Среди прочего, в список попала и эстонская каша мульгипудер.
В ходе своего ежегодного заседания, которое на этот раз проходит в столице Парагвайя, представители ЮНЕСКО представили новые объекты нематериального культурного наследия. Среди них: украинские писанки, белорусская вытинанка (традиционное искусство вырезания из бумаги), венгерский танец Чардаш, азербайджанский тандыр, алеппское мыло, тайский суп том-ям кунг и многое другое. Всего обсуждалось 63 элемента, представленных 90 государствами.
Эстонское блюдо мульгипудер включили в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. К этой категории относятся элементы, которые обладают высокой культурной ценностью для будущих поколений и нуждаются в сохранении.
Мульгипудер — традиционное блюдо, которое является частью повседневного рациона в регионе Мульгимаа в Эстонии. Предварительно замоченный ячмень и нарезанный картофель варят до размягчения, а затем превращают в пюре. К нему подается жареная свиная рулька или овощи. В каждой семье существует свой способ приготовления этого блюда, и члены общины с удовольствием обмениваются рецептами. Мульгипудер готовят в кругу семьи и друзей, на работе и в школе, а также во время общественных мероприятий и праздников. Его также подают в ресторанах и продают в банках.
Помимо мульгипудер, в репрезентативный список список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попали писанки - украинская традиция украшения яиц. Примечательно, что писанки были представлены Украиной совместно с Эстонией.
Писанка — это искусство нанесения на яйцо традиционных орнаментов и символов с помощью воска. Яйцо полностью погружают в краску, при этом покрытые воском участки остаются нетронутыми. Этот процесс повторяется до получения желаемого орнамента и цвета. Несмотря на то, что в настоящее время эта традиция ассоциируется с Пасхой, она возникла еще в дохристианский период и имеет большое значение для украинских общин независимо от религии. Яйца, раскрашенные в этой технике, имеют большое социальное значение и могут преподноситься в качестве подарка в честь важных событий, таких как рождение ребенка.
С другими объектами, внесенными в список нематериального культурного наследия человечества, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.