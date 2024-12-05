Эстонскую кашу мульгипудер и украинские писанки внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

В ходе своего ежегодного заседания, которое на этот раз проходит в столице Парагвайя, представители ЮНЕСКО представили новые объекты нематериального культурного наследия. Среди них: украинские писанки, белорусская вытинанка (традиционное искусство вырезания из бумаги), венгерский танец Чардаш, азербайджанский тандыр, алеппское мыло, тайский суп том-ям кунг и многое другое. Всего обсуждалось 63 элемента, представленных 90 государствами.

Эстонское блюдо мульгипудер включили в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. К этой категории относятся элементы, которые обладают высокой культурной ценностью для будущих поколений и нуждаются в сохранении.

Мульгипудер — традиционное блюдо, которое является частью повседневного рациона в регионе Мульгимаа в Эстонии. Предварительно замоченный ячмень и нарезанный картофель варят до размягчения, а затем превращают в пюре. К нему подается жареная свиная рулька или овощи. В каждой семье существует свой способ приготовления этого блюда, и члены общины с удовольствием обмениваются рецептами. Мульгипудер готовят в кругу семьи и друзей, на работе и в школе, а также во время общественных мероприятий и праздников. Его также подают в ресторанах и продают в банках.

Помимо мульгипудер, в репрезентативный список список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попали писанки - украинская традиция украшения яиц. Примечательно, что писанки были представлены Украиной совместно с Эстонией.