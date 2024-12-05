Новости
05.12.2024, 13:37

Эстонскую кашу мульгипудер и украинские писанки внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

 
В каждой эстонской семье существует свой способ приготовления этого блюда.
В каждой эстонской семье существует свой способ приготовления этого блюда.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Вчера, 4 декабря, в парагвайской столице Асунсьоне комитет ЮНЕСКО представил новые объекты нематериального культурного наследия. Среди прочего, в список попала и эстонская каша мульгипудер.

В ходе своего ежегодного заседания, которое на этот раз проходит в столице Парагвайя, представители ЮНЕСКО представили новые объекты нематериального культурного наследия. Среди них: украинские писанки, белорусская вытинанка (традиционное искусство вырезания из бумаги), венгерский танец Чардаш, азербайджанский тандыр, алеппское мыло, тайский суп том-ям кунг и многое другое. Всего обсуждалось 63 элемента, представленных 90 государствами.

Эстонское блюдо мульгипудер включили в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. К этой категории относятся элементы, которые обладают высокой культурной ценностью для будущих поколений и нуждаются в сохранении.

Мульгипудер — традиционное блюдо, которое является частью повседневного рациона в регионе Мульгимаа в Эстонии. Предварительно замоченный ячмень и нарезанный картофель варят до размягчения, а затем превращают в пюре. К нему подается жареная свиная рулька или овощи. В каждой семье существует свой способ приготовления этого блюда, и члены общины с удовольствием обмениваются рецептами. Мульгипудер готовят в кругу семьи и друзей, на работе и в школе, а также во время общественных мероприятий и праздников. Его также подают в ресторанах и продают в банках.

Помимо мульгипудер, в репрезентативный список список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попали писанки - украинская традиция украшения яиц. Примечательно, что писанки были представлены Украиной совместно с Эстонией.

Писанка — это искусство нанесения на яйцо традиционных орнаментов и символов с помощью воска. Яйцо полностью погружают в краску, при этом покрытые воском участки остаются нетронутыми. Этот процесс повторяется до получения желаемого орнамента и цвета. Несмотря на то, что в настоящее время эта традиция ассоциируется с Пасхой, она возникла еще в дохристианский период и имеет большое значение для украинских общин независимо от религии. Яйца, раскрашенные в этой технике, имеют большое социальное значение и могут преподноситься в качестве подарка в честь важных событий, таких как рождение ребенка.

С другими объектами, внесенными в список нематериального культурного наследия человечества, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии