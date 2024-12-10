ФОТО | В Вяйке-Маарья открылась пряничная деревня, "экспонаты“ пекли всей волостью

Идея создать необычную рождественскую выставку пришла учителям и ученикам гимназии Вяйке-Маарья. Сначала они предложили различным учреждениям и предприятиям волости испечь из пипаркооков свое здание. Но про призыв узнали и простые местные жители, решившие также поучаствовать в проекте и разнообразить выставку своими вкусными домиками.