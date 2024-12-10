ФОТО | В Вяйке-Маарья открылась пряничная деревня, "экспонаты“ пекли всей волостью
В субботу, 7 декабря, волость Вяйке-Маарья решила необычным образом отметить свой 33-й день рождения. По этому случаю в одноименном поселке состоялось открытие уникальной выставки пипаркооков. Выставка будет открыта в музее Вяйке-Маарья до 19 декабря.
Идея создать необычную рождественскую выставку пришла учителям и ученикам гимназии Вяйке-Маарья. Сначала они предложили различным учреждениям и предприятиям волости испечь из пипаркооков свое здание. Но про призыв узнали и простые местные жители, решившие также поучаствовать в проекте и разнообразить выставку своими вкусными домиками.
По словам руководителя, преподавателя предпринимательства гимназии Вяйке-Маарья Аннели Кюти, свои „здания“ испекли представители 19 учреждений, из которых школа и создала целую пряничную деревню.
Выставка визуально представляет волость Вяйке-Маарья, по домикам легко угадываются здания поселков Вяйке-Маарья, Симуна и Ракке.