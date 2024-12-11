В Эстонии чаще всего останавливаются туристы из Финляндии и Латвии. Вернуться к показателям 2019 года не удается

По данным Департамента статистики, в октябре 2024 года в предприятиях по размещению остановилось 275 000 туристов, что на 9% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с прошлым годом зарубежных туристов было на 15% больше, местных туристов — на 4%.