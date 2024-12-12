Болгария и Румыния присоединятся к Шенгенской зоне 1 января

„Это исторический момент, чтобы наконец приветствовать Болгарию и Румынию в качестве полноправных членов Шенгена. Отмена проверок лиц на внутренних сухопутных границах с этими государствами-членами и между ними была главным приоритетом для председательства Венгрии [в Совете ЕС], и сегодня мы сделали это реальностью. Этот шаг принесет пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и Евросоюзу в целом“, — заявил Шандор Пинтер, министр внутренних дел Венгрии (страна председательствует в ЕС до конца года).

Этой весной Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенскому соглашению — пограничные проверки отменили для тех, кто перемещается между этими странами и другими государствами Шенгенской зоны по воздуху или по морю.

Полноценному вхождению двух стран в Шенгенскую зону долгое время препятствовала Австрия. Вена ссылалась на недостаточную борьбу Софии и Бухареста с незаконной миграцией. Ранее на этой неделе австрийские власти объявили, что готовы снять вето на присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению.

Благодаря сегодняшнему решению Совета ЕС число государств Евросоюза, входящих в Шенгенскую зону, увеличилось до 25. Также к соглашению присоединились Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Среди стран ЕС в Шенгенскую зону не входят только Ирландия и Кипр.

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